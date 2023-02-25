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黃小柔曾被嗆「藝人搶工作」　靠5萬創業金爽獲利千萬

▲黃小柔「斜槓」將副業經營得有聲有色，不過她也透露自己曾被嗆聲「藝人搶工作」，還蹲在路邊大哭。（圖／翻攝自黃小柔IG）
▲黃小柔「斜槓」將副業經營得有聲有色，不過她也透露自己曾被嗆聲「藝人搶工作」，還蹲在路邊大哭。（圖／翻攝自黃小柔IG）

娛樂中心／綜合報導

41歲藝人黃小柔從少女團體「４ in Love」出道，2014年和老公結婚，婚後育有2子1女，婚姻幸福美滿。個性大辣辣的她，除了忙於演藝工作，其實也是「斜槓」專家，將副業經營得有聲有色，在品牌經營上相當有天分，讓當初經營的第1個服飾品牌「HOT HEART」就獲利千萬。她在節目《今晚開讚吧》、《媽媽好神之俗女家務事》都曾分享過創業的秘辛，一起來看看吧。

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▲黃小柔除了忙於演藝工作，其實也是一位「斜槓」專家。（圖／哈賀工作室提供）
▲黃小柔除了忙於演藝工作，其實也是「斜槓」專家。（圖／哈賀工作室提供）
發揮高中所學　5萬創業金爽獲利千萬　

高中就讀廣告設計科的黃小柔，對包裝設計、行銷概念早就具備相關知識，早年用5萬元當創業基金，打造第1個服飾品牌「HOT HEART」，設計、扛貨、選布料都親力親為，月入百萬、最高紀錄多達19家經銷商，事業遍及海外。但當時因為千萬龐大資金壓力使她喘不過氣、壓力太大，最後實在受不了才將品牌賣掉，但這次創業也讓她成功賺進千萬元。

曾被當眾羞辱大哭　卻因此遇上貴人

回憶這段創業過程，她坦言萬事起頭難，「我很想學，我也願意學，可是沒有人會想教你。」黃小柔曾在節目上坦言在創業初期曾當眾「被羞辱」，當時她獨自一人到工廠選布料，豈料卻遭到布商員工嗆聲：「妳是藝人，妳來搶我們的工作幹什麼？」被洗完臉的當下，她強忍情緒告訴自己不要哭，直到離開工廠後才忍不住淚水，直接坐在地上嚎啕大哭。直到有位太太湊近問她怎麼了，她才告知對方事情的來龍去脈，恰巧對方正是工廠老闆娘，聊完以後覺得十分投緣，便直接帶她到工廠選布料，幸運遇到貴人的她，才順利開啟了斜槓創業這條艱辛的路。

▲黃小柔因為摸太多布料，導致手指頭都沒有指紋。（圖／翻攝自黃小柔IG）
▲黃小柔因為摸太多布料，導致手指頭都沒有指紋。（圖／翻攝自黃小柔IG）
每日摸布料　下場是「十隻手指頭都沒指紋」

經營服飾品牌除了要懂設計、懂美學，對於布料也要相當講究。黃小柔透露自己當時1個禮拜摸超過萬種布料，也因為布料未下水，上面滿是化學藥劑，導致她現在十隻手指頭都沒有指紋，每次出國也都要特別向海關解釋是因為「職業傷害」才導致如此。她前後共創立兩個服飾品牌，兩者皆有不錯成績，先後轉賣也使她賺得盆滿缽滿。

幫媽媽做品牌行銷　才做1年「等於賺12年」

除了服飾品牌，黃小柔也接手媽媽的「柔媽乳製品」品牌，幫媽媽行銷。但她坦言自己起初根本不想接，為此母女倆還鬧得非常不愉快，後來她禁不起媽媽的情緒勒索，才勉強答應。然而接手品牌才1年，黃小柔就已經賺到媽媽經營12年的錢，月營收突破20萬元，出貨的量甚至大到工廠做不出來，問她能否固定壓量就好。除了行銷包裝，對於「成本控管」也相當有一套，她當時派出柔媽打悲情牌與廠商協商，後來也成功將成本至少降一半，加上老公也一起幫忙，將品牌愈做愈大。

▲黃小柔替媽媽經營品牌，豈料才一年就賺進媽媽經營12年的錢。（圖／翻攝自黃小柔IG）
▲黃小柔替媽媽經營品牌，豈料才1年就賺進媽媽經營12年的錢。（圖／翻攝自黃小柔IG）
副業要成功　關鍵是「享受斜槓」

斜槓經驗相當豐富的她，認為經營斜槓事業要不斷嘗試，並且享受它，才能保有熱忱，且只要你願意嘗試，就不要有疑惑和恐懼，「享受其中才有可能成功！」若只是為了額外的收入，讓自己累到連生活品質都沒有，不僅心靈被磨損，身體也很快就會出現狀況，變成惡性循環。因此，黃小柔強調：「若心態是強迫自己，那成功機率就很低，要先享受自己創造的斜槓角色才是有意義的事，金錢則屬於額外的獲得」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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