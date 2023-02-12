情人節脫單必衝！全台「人氣月老廟」 這間跨海紅到日本
2/14情人節即將到來，不管是想要戀人祈求感情順遂，還是單身想要找過伴，都可以趁著這一天到月老廟走走晃晃，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「月老」相關話題的網路聲量表現，一起來看全台精選月老廟排行，並且加碼常見的拜月老禁忌，助你心願通通都實現！
記者鍾怡婷/綜合報導
觀察網友對於「月老廟」的討論發現，「台中樂成宮」與「台北霞海城隍廟」獲得極高的聲量，不少民眾分享自身經驗，說道「樂成宮月老幫我找的對象跟我求婚了，明年也預計要回去還願」、「聽說霞海城隍廟求正緣很靈」、「霞海城隍廟的月老真的快、狠、準，大家有需要的話可以去求一下姻緣」，表示若有結婚的打算，但苦無對象，北部及中部的朋友可考慮至以上兩間月老廟求正緣。
至於「台南祀典武廟」的月老則是火紅到國外，有新聞報導日本一名50歲大叔平均每兩週寄一次航空急件信件給台南祀典武廟的月老，網友看了笑道「到底是在追月老還是追喜歡的人」，不過也有民眾表示「我看日本網站的留言，其實很多日本人在台灣求姻緣後，遇到的也是同樣國家的」，覺得月老真的神通廣大，不分國界。
此外，民眾最常詢問「供品要怎麼準備？」，網友解答「月老喜歡吃甜食，甜點、零食都可以」、「自己喜歡的糖果餅乾，拜拜完還是要把他們吃掉最重要」，表示供品記得挑選合乎月老口味的「甜食」，讓月老有好心情幫忙牽紅線，也有民眾提醒「供品要買雙數」，有代表成雙成對的含意。
另外，許多民眾到月老廟都會希望能求得「紅線」，多數廟宇的紅線都要向月老連擲三次聖杯才能帶走，有網友說道一直求不到聖杯「可能表示資訊講得不夠清楚，或是緣分未到」、「直接把紅線帶走，小心有可能招到爛桃花喔」，表示無需強求紅線，等緣分來了自然就會求得；至於「服裝整潔」是拜月老最基本的注意事項，服儀規則與一般廟宇皆同，是對神明表達基本的尊敬。