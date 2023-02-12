鄰居每晚「連他家電視看謎片」！網友笑瘋：你的贏隋棠了
現今多數電視擁有投屏功能，讓民眾將平常在手機上觀覽的影片投放至電視螢幕，相當方便。不過卻有位網友抱怨，附近有鄰居多次想與他家電視連線，且連上後播放的都是兒童不宜的「謎片」，令他相當無奈，發文貼出後引起眾人討論，更有人連結時事笑稱：「比隋棠的鄰居更誇張是不是」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《我是永和人》發文喊話「你的投射功能沒有壞，不要再嘗試連接我家的電視了！」，說明近日附近鄰居一直在使用電視投放功能，但不知何故，每次連線都連成原PO家裝置，原本被錯連電視已非常困擾，沒想到對方每次播的都還是A片，使原PO在家每次看電視看到一半，畫面都會突然被切換成「一片肉色」，他無奈道「你大概晚上8點下班很辛苦我知道，但我真的無法跟我姪女解釋，為什麼切菜切到一半沒有穿衣服」。
該文章發布後引起熱議，眾人回覆「原來現實真的會發生這種事，笑死」、「這下大家都跑去連你家電視了」、「我家也常常有欸，好險電視會問『是否允許某裝置連線』」、「比隋棠的鄰居更誇張是不是」、「可以考慮連結回去幫他放個佛經，讓他清淨清淨」、「看到直接笑噴，連的人都沒發覺連到別人家的了嗎」。
使用投放功能時通常需要密碼配對或使用同一網路才可完成，有人便質疑「不用輸入認證碼嗎？」，內行人回覆「現在智慧型電視不一定手機要連相同Wi-Fi才能投影，手機連行動網路，一樣搜得到電視，然後可以投影」；也有人詢問「你家的密碼是4個0？再不改密碼，你家會有看不完的謎片…」，原PO回應密碼確實是4個0，因為是很舊的機型，所以也不懂為何都會配對成功。（編輯：李惠婷）