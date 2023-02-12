強冷空氣要來了！北、東部明起轉雨 最低溫恐跌破10度
中央氣象局指出，今（12）日明（13）日上午臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，明下午起鋒面通過及大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，北部、東半部地區及金門、馬祖將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
編輯中心/綜合報導
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，陸地上大致晴朗，西半部有有零散低雲或霧；陸地上無降水回波；桃園至彰化及馬祖有濃霧。截至5：03各地區平地最低氣溫：北部(桃園大溪區)13.4度，中部(台中清水區)15.0度，南部(台南新化區)16.4度，東部(花蓮壽豐鄉)16.2度。
吳德榮說，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天到明天白天各地晴朗穩定；白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨有霧、影響能見度，應注意。今日各地區平地氣溫：北部14至27度，中部15至30度，南部16至32度，東部16至30度。
吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，明傍晚起鋒面抵達，「強冷空氣」接踵南下，北、東轉有雨，氣溫驟降。週二（14日）中部以北有局部雨，各地氣溫續降，北台愈晚愈濕冷。週三、四（15，16日）北台冷，中南部早晚冷；週三大台北、東半部仍有局部短暫雨；週四轉乾、西半部晴時多雲，東半部多雲、偶有局部短暫雨的機率。
此波「強冷空氣」台北測站約可降至13度左右，以達到「大陸冷氣團」的機率為最高；不過，平地最低氣溫仍可降至10度以下，氣溫變化很大，應注意保暖。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（17日）白天起至週六（18日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升；週五各地晴朗穩定；週六西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：孫唯容）