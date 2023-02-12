16歲足球員「遭埋119小時」獲救！微笑問：今天星期幾？
土耳其南部的卡赫拉曼省（Kahramanmaraş）6日發生規模7.8強震，導致死傷無數，世界各國紛紛伸出援手，盼能及早救出倖存者。11日傳來令人振奮的好消息，救難人員挖出通道，成功拯救一名16歲足球運動員卡米爾坎（Kamilcan Ağdaş），他被埋在廢墟長達119小時，而卡米爾坎獲救時意識清醒，見到救難人員第一句話便開口詢問「今天星期幾？」，令人相當心疼。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，土耳其、敘利亞6日遭強震侵襲，失蹤、死傷人數難以估計，搶救時間早已超過黃金72小時，不過各國搜救隊仍不放棄一絲希望，在強震後119小時後，成功救出16歲的足球運動員卡米爾坎。
據了解，卡米爾坎被救出後，意識相當清楚，開口第一句話便是詢問救難人員「請問今天星期幾？」，隨後也向救難人員請求要喝水，卡米爾坎從瓦礫堆被搬出的途中，也露出劫後餘生的微笑，好消息振奮救難人員與當地民眾。
原先，卡米爾坎原先在6日有場足球比賽，因此他在前一晚睡前還特別先穿上球衣，怎料就遇到土耳其的百年強震，最終幸運獲救。他所屬的足球俱樂部費內巴切（Fenerbahçe）也特地在推特發文報告好消息，「今晚，在119小時過後，我們再一次相信奇蹟！我們還有很多比賽要打，我們都會等你，卡米爾坎」。（編輯：孫唯容）