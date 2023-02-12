Fed官員談話恐引市場焦慮　台股投資需留意短線降溫

永豐投顧指出，上週美股震盪，股市降溫，主因非農就業新增 51萬人，遠超過市場預期的18.5萬人，強勁的就業市場，讓投資人對Fed是否在3月就此停止升息產生疑慮，縱使Fed主席Powell重申通膨已有趨緩現象，然在多位Fed分行總裁發表鷹派言論下，投資人居高思危，加上美國長、短期公債創1980年以來最嚴重倒掛，經濟衰退警訊再起，打壓市場風險偏好情緒。
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看類股表現，永豐投顧認為，電子股仍然是主流，只是漲多後，本週漲勢收斂，電子領頭羊創意具AI人工智慧題材，週漲5.81%、聯詠法說前法人提前壓寶，週漲5.65%，生技股保瑞具合併題材，週漲34.47%、美時獲新藥授權，週漲11.45%。 觀光類股則是在王品+12.63%及八方雲集+12.15%帶領下，類股漲幅來到3.38%。
永豐投顧提到，上週集中市場外資轉賣超1.96億元，投信買超34.12億，自營商含避險賣超81.85元，三大法人合計賣超49.69億元。融資增加31.12億元，融資餘額1,570.15億；融券減7790張，融券餘額54萬1105張。外資、自營轉向保守，散戶開始買進。
另上櫃股票方面，外資買超16.51億，投信買超21.21億，自營商買超5.41億元，三大法人合計買超43.14億元。OTC融資增14.61億，融資餘額585.63億，融券減少237張，融券餘額11萬4554張。
本週台股投資策略上，永豐投顧分析，市場最擔心的是PC庫存嚴重可能遲遲無法消化完畢，然由近期聯詠及譜瑞法說釋放的產業訊息已看到曙光。在高階TV及筆電部分，可望在1Q消化庫存，2Q庫存恢復至正常水準。基本面轉折較市場預期來得早，投資心態應該偏多。
永豐投顧提醒，此波行情由美股帶動，美股上漲主要基礎來自市場預期3月為最後升息時點，可是1月美國非農就業大增51萬人，遠超過市場預期的18.5萬人，目前市場預期5月Fed可能再升息一碼，近期已有3位Fed官員發出鷹派言論，澆熄目前美股熱度，2月15、16日尚有達拉斯、紐約及克利夫蘭總裁將發表談話，在美股漲多情況下，留意短線降溫。
永豐投顧說，由近期法說會可得知，NB及IT方面高階應用有急單，傳產方面在中國解封重新回到產業秩序下，氣動元件類股也回生產正軌，第一季應是產業最差季度，但記憶體、手機及成衣、鞋類、高爾夫球投等類股則仍在低迷的市況中，故擇股仍應謹慎，建議空手者等待股價適度回落再承接。
永豐投顧預判，產業已見到曙光，在資金面，外資元月至2月9日買超2447億元，金額看起來雖多，但跟2022外資賣超台股1.23兆元相比，目前回補金額只是冰山一角，在資金急遽進駐情況下，部分個股股價幾乎已達年度目標價位，故資金會尋找下個低位階或有題材個股，因此類股輪動快速，選股可在半導體、驅動IC、高速傳輸、伺服器、氣動元件及生技族群尋找標的。預估指數空間1萬5200至1萬5800。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。