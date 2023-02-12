「豆腐渣」工程釀2.5萬死！土耳其政府怒逮百名承包建商

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《紐約時報》、《法新社》引述多安通訊社（DHA）報導指出，在首波拘留行動中，包含迪亞巴克爾省（Diyarbakir）等數十個災區省份檢察官已針對29人發出逮捕令，而在週六拘留行動擴大至百名承包商等。民眾痛批政府提供這些違反防震規範的公寓建商們「方便」，並對建商們偷工減料的貪腐行為感到憤慨。
在安塔基亞省(Antakya) 的薩拉金特 (Saraykint) 社區，有居民指出一棟新建的14層高豪華建物水準低劣，在強震下該建築已經自行倒塌，當地居民形容「混凝土就像沙子一樣」，稱建商為了加速興建並未遵守防震規範。
在這波拘留的建商中，名為穆罕默德·埃爾坦·阿凱（Mehmet Ertan Akay）是受災毀損最嚴重城市加濟安泰普（Gaziantep）的承包商，他被發現企圖逃亡出境，警方在伊斯坦堡機場將其逮捕，檢方控訴他負責的建物中，有至少250棟的12層樓高公寓在這波強震下全數倒塌，並依過失殺人罪和違反公共建築法將其拘留。
承包商律師表示，建物本身通過政府審查，並反控被拘留的主要原因是來自「公眾不滿情緒高漲」。此前，土耳其總統艾爾多安在訪問迪亞巴克爾省（Diyarbakir Province）時，為政府被認為「緩慢又毫不在意」的救災行動進行辯護。
土耳其災難和應急管理局週六表示，近9萬3千名倖存者已從地震區撤離，但副總統仍稱約有8萬人還在醫院接受治療，而有105萬人因地震而無家可歸，他們只能暫時擠在臨時避難所裡。
報導最後指出，檢方已在災區各省份展開了一波偵查行動，其中包含卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）內的震央區，並稱未來可望有更多人遭到拘留。