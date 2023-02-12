八方雲集股價「1年內翻倍」！謝金河曝1跡象：商機大解放

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「水餃，鍋貼都是很不起眼的庶民小吃，但八方雲集一直保持36%以上的毛利率」，謝金河深入研究後發現「即便工資不斷上升，物價不停上漲，但八方雲集仍穩穩保持高獲利，過去十年，Eps從未低於6元，2020年疫情延燒，Eps甚至高到10.55元，去年仍有賺超過一個股本的實力。這種賣鍋貼，水餃生意的庶民小店，能夠如此保持高獲利，實在令人刮目相看。現在，八方雲集市值已經高達159億元，也給台灣很多庶民小店立下標竿。」
謝金河提到，今年疫情逐漸和緩，疫後商機彰顯，很多產業正深陷庫存去化的問題，但觀光，餐飲業卻正大放異采，像雄獅旅遊深蹲三年，元月營收跳躍式上升至11.12億元，王品也創21.7億元歷史新高，瓦城的6.52億元也是，錢櫃的4.44億元算是回復到正常軌道，老四川，乾杯，豆府等都創下佳績，「這是疫後商機大解放。」
謝金河也認為，今年出國旅遊已經是擋不住的浪潮，另一個是餐廳經營的轉向，過去餐飲業一窩蜂西進，現在紛紛退出，八方雲集宣布退出中國市場，股價居然漲停板。「現在很多餐飲業在美國找到新市場，雖然工資貴，但產品價格高，八方雲集經營策略靈活，第一代創業的父親交棒給女兒，也能順遂運轉，真是小兵立大功的典範。」（編輯：潘毅）