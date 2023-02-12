金剛猩猩兄弟愛打鬧！引圍觀粉絲驚呼 不時抱團欺負爸爸
臺北市立動物園非洲區金剛猩猩家族的戶外活動區，經常都可以聽見粉絲們因為目睹家族中的兄弟熱烈互動，而忍不住發出的驚呼聲！相較於其他成年的個體，現在2歲左右的倆兄弟因為進食時間較短，在吃飽之後，年紀僅差半年的兄弟，總喜歡抱在一起互相練習摔角技巧。正處活動力十足的金剛猩猩兄弟檔「Jabali」和「Ringo」的互動逗趣又搞笑，常常讓圍觀粉絲不自覺地為牠們的互動配上有趣的擬人化臺詞。
編輯中心/綜合報導
根據過去動物園界照養金剛猩猩的資料顯示，幼年金剛猩猩在3歲前都會緊黏著媽媽，也會跟媽媽一起睡覺，且雄性個體長成到要離群去成立自己的團隊或家族之前，都會跟原生家族有非常緊密的關係。同一家族的成員，也會共同照顧幼年的個體，這種群體生活的方式，讓幼年個體在成長過程，能與群體中的其他成員有更多時間互動，同時向成年個體學習探索環境與求生的重要技能。但是現在已滿2歲的Jabali和即將2歲的Ringo，似乎對彼此練習摔角更有興趣，除了進食時間之外，常常可以看到牠們抱在一起玩耍互「咬」，或嘗試從高處撲向彼此，每次看到這樣的互動，都讓人會心一笑。
雌性的成年金剛猩猩體重大約在70-80公斤，雄性個體的體重則約170公斤左右，以植食性為主的天性，成年個體一天進食的時間非常長，甚至可以高達14小時，其他的時間大多靜靜的休息。由於目前Jabali和Ringo的體重還只有成體的10%左右，需要進食的時間也相對少很多，兄弟倆除了會互相摔角之外，也很喜歡把爸爸「D’jecoo」當玩具，一下抓著背往上爬，一下從背後偷「咬」一口，溫柔的D’jecco也只能一邊無奈地把牠們推到一旁，用距離拖延牠們再次回來的時間。
在旁邊觀察的部分粉絲們，或許不禁聯想到自己家裡幼年的孩子，就像是放電永遠放不完、在大人身邊不斷打轉；或是妯娌間因彼此的小孩又愛玩再一起、又愛吵鬧，不時還需要出面幫助調停。金剛猩猩家族成員間有趣的互動，讓觀察幼年金剛猩猩的行為，已成為許多粉絲來到動物園的熱門景點之一。（編輯：李惠婷）