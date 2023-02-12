好天氣最後倒數！明晚冷氣團報到 溫差10度「急凍4天」
今（12）日全台處於明顯的南風環境且水氣不多，各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區、恆春半島偶有零星短暫雨，氣溫方面也跟昨天差不多，白天時段依然是偏暖甚至略嫌悶熱，但早晚感受仍是稍偏涼。天氣風險公司分析師歐宗學提醒，冷氣團南下在明（13）日晚間開始降溫，預估週二西洋情人節（2/14）白天就會明顯轉冷，北部市區低溫約攝氏12度，與前一天的溫差會達到10度左右，民眾一定要注意保暖。
記者張志浩/綜合報導
歐宗學表示，明日上半天仍是偏暖的天氣，但隨著冷氣團接近，明晚北部高溫只有約攝氏15至16度，與前一天的溫差會達攝氏10度左右，其他地區也會有攝氏4至6度的降幅，而最低溫的時間預估在「週二西洋情人節晚間到週四（2/16）清晨」，北部市區低溫約攝氏12度，郊區攝氏10度，中部攝氏11至13度，南部、花東攝氏14至16度。
降雨部分，歐宗學指出，明日下午至傍晚有微弱鋒面通過後，冷氣團跟著南下，因此迎風面北部、東半部地區先轉為陰雨天氣。週二西洋情人節則有華南水氣東移，中南部雲量也會增多，天氣轉多雲局部陰天，山區附近可能有局部短暫雨。到了週三（2/15）後水氣才會逐漸減少，不過北部、東半部仍有局部短暫雨機會，中南部則是陸續恢復多雲到晴。類似的迎風面雲多有短暫雨天氣將持續到週四。
歐宗學強調，「這波冷空氣雖然並不是非常極端的低溫，但相較最近這幾天會有非常大的溫差，提醒大家不要輕忽，仍要做好禦寒準備。」週五（2/17）冷空氣明顯減弱，屆時各地的水氣不多，預估大多數地區都是晴到多雲天氣，氣溫也會逐漸回暖。