自主思維：孩子厭學，不督促就不學習，怎麼辦？

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其實不用特別擔心，萌姊就是從「厭學」階段過來的—聽上去是不是很不可思議？我小時候也是一個不省心的小孩，鋼琴、英語等這些萌姊現在的「優勢學科」都是靠萌媽在身邊陪著。剛開始還有三分鐘熱度，到後面就開始蹺課，一提到學東西就搖頭，以至於萌媽偶爾也會感嘆說，「你看看✕✕✕家的孩子。」當然，這個過程是短暫的，一個學期之後，我像換了一個人似地，每天催著媽媽帶我去上課，課後還主動要求「加餐」。這是什麼原因呢？是我有特別的學習天賦嗎？當然不是，只是因為萌媽做了很多功課，她幫助我學會了「習慣性學習」這個方法。
什麼是「習慣性學習」？說白了，就是擁有自主思維能力，也就是學習的內在驅動力。
人的思維經歷著一個由低級到高級、由具體到抽象、由不完善到完善的發展過程。在人的一生中的每個階段，思維都有其特徵。瑞士兒童心理學家尚．皮亞傑把兒童和青少年的認知發展劃分為四個階段：零到二歲是感覺動作期，二到七歲是前運思期，七到十二歲是具體運思期，十二歲之後是形式運思期。我們所說的自主思維就是七歲之後開始爆發的，在這個階段，家長就可以開始發力了，把小朋友的自主思維能力培養滲透到日常生活中。
下面我就和大家詳細地講講如何培養自主思維能力，我們可以從幾個方面入手。
首先，也是最重要的是，要讓孩子在學習中體驗到安全感。
你也許會問，這是什麼意思呢？
萌姊曾經在雜誌上看過這樣一個實驗研究，英國的科學家選取了四萬張圖片，請受試者觀看，結果發現，那些可能會對人造成威脅的物品或環境更容易讓人們厭惡。不妨把這個研究結論套用在孩子的學習上，想一想孩子為什麼會厭學，為什麼一沒有大人監督，孩子就無法自主學習。因為學習這件事情在某種程度上對孩子造成了威脅，對孩子來說，學習成了一件沒有安全感的事。
想一想，你和孩子之間是不是發生過這樣的場景：
孩子的數學成績在進入這學期之後一直不穩定，還有兩週就要期中考試了，於是你對孩子說：「這次數學一定要好好複習，如果成績還是沒有進步，暑假就要把數學惡補一下，計畫好的暑假旅遊也不能去了。」
孩子期末考試的成績下來了，各個科目都有明顯的進步，於是孩子興高采烈地跑回家和爸爸媽媽分享。家長沒有一起慶祝，反而拿著試卷開始挑毛病：「你看這道題，考試之前媽媽給你輔導過啊，怎麼還是做錯了？」
孩子剛剛完成作業，準備放鬆一會兒，家長立刻開始說教：「作業寫完了嗎？怎麼現在就玩？必須好好學習，不然的話，長大以後找不到好工作的！」
類似的場景其實在很多家庭中都發生過，要麼是學習不好要受到相應的懲罰，要麼是自己明明努力了、進步了，家長卻只盯著缺點看，不然就是平白無故被灌輸了「不好好學習，將來就會如何如何」這樣危言聳聽的論調。長此以往，孩子在學習這件事情上就無法感到滿足和愉悅，一提到學習，他想到的就是「懲罰」「被數落」「費力不討好」「找不到好工作」這樣的負面事件和情緒。你設身處地替孩子想一想，在這種壓力和威脅下，孩子當然會產生厭倦的情緒。
那麼，在學習這件事上，如何建立孩子的「安全感」，讓孩子在學習中體會到更多積極、正面的情緒呢？家長可以多給孩子正向回饋和激勵。
科學研究證明，基於大腦獎賞回路的神經機制，要使一個行為持續進行下去，只靠內驅力是不夠的。即使剛開始的時候內驅力有用，之後也會因為正向回饋和獎勵的缺失，動力不足，最終甚至停擺。所以我們能看出，孩子本身有內驅力，但是當得不到正向回饋和任何獎勵時，他們的積極性很可能會受到打擊，動力也會逐漸下降。這樣一來，他們難以繼續保持良好的行為，也就無法形成習慣。
如何適當給予正向回饋和激勵，我有兩個小建議。
第一，不是所有的行為都要給出正面回饋。很多家長肯定都用過這個方法：因為急於想要孩子養成好的學習習慣，就藉由給出一些承諾去刺激孩子，比如做完作業就獎勵看半小時動畫片，但後面慢慢會演變成每次做完作業，孩子就賴在電視機前面不走，甚至要脅你再看半小時。完成作業這個行為是應該的，如果是孩子額外做了功課，或者有特別的進步，家長可以採取這種方式。
第二，用精神獎勵鼓勵孩子的內驅力。精神獎勵指的是父母真誠而具體地誇獎孩子的努力和成果。比如，你要發現孩子點滴的進步，並真誠、具體地給予肯定和表揚，而不是敷衍地說「真厲害」「你好棒」。你要把他們的成績、進步記錄下來並指出來，讓他們明確感覺到自己哪裡好、如何能做得更好，最終產生成就感，從而激發學習的內驅力，養成自主學習的好習慣。
除此之外，要培養孩子的學習興趣和學習動力，還要從孩子喜歡和感興趣的事物出發。
本文摘選自《從怕學習到愛學習：名校和家長都肯定的自主自律學習》，方智出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56731
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