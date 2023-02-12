有把握走完白沙屯媽祖進香全程？柯文哲：走了就知道

民眾黨主席柯文哲今（12）日凌晨陪同白沙屯媽祖一同起駕，開始了為期9天8夜的進香行程。而在起駕前，柯文哲也接受媒體訪問。被問到這次打算全程跟完，體力是否能夠負荷？柯文哲則直言「累了就休息，休息完繼續走，時間到了就睡覺，醒了繼續走。」並表示自己最近都有在騎腳踏車，能不能走完全程「走了就知道」。
記者丁上程／綜合報導
民眾黨主席柯文哲在卸任台北市長後，今年打算全程參與白沙屯媽祖進香活動。為期9天8夜，白沙屯媽祖從苗栗起駕後，將一路徒步前往雲林北港，再徒步北返苗栗。而為避免擔心影響進香隊伍，民眾黨方面並未在行程中安排集合點，誠心參與隨媽祖前行。民眾黨方面進一步指出，遶境行程會派員隨行，黨籍立委們也會視行經的責任區等因素，陪同柯文哲一同步行。
而在昨日起駕前，柯文哲也接受白沙屯媽祖廟方自媒體訪問。由於9天8夜要走完全程可以說是「急行軍」，被問到是否有把握走完全程，柯文哲則表示，自己最近有在騎腳踏車，對於腿力還算是有自信，但由於沒跟著白沙屯媽祖走過全程，因此能不能走完「走了就知道」。
柯文哲說，雖然以走完全程為目標，但仍舊會視自身狀況調整，「晚上累了就休息睡覺，隔天上午起床能夠走就繼續走，途中走累了就休息，休息完再繼續前進。」