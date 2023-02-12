小甜甜布蘭妮爆精神失控！她怒駁送醫謠言 大秀瘦身成果
童星出道的41歲美國女星小甜甜布蘭妮（Britney Spears），前年好不容易跟父親打官司勝訴，奪回16億元台幣財產，也和健身教練山姆阿斯加里（Sam Asghari）閃婚梅開三度，沒想到生活重新步上正軌後，她經常在IG曬出裸照的大膽行徑，和語出驚人的脫序行為，被八卦週刊指稱精神失常、用藥過度，讓她忍不住親自發聲駁斥媒體傳聞，表明自己受夠了！
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜當年首張專輯《愛的初告白》（Baby One More Time）暴紅，全球銷售破3,000萬張，陸續累積許多經典歌曲，沒想到因婚姻、家人關係失和等負面新纏身，傳出用藥物過量，精神失控，讓私生活成為焦點，財產受到監管，前年在各方聲援之下，才要回屬於自己的16億元財產，並舉辦盛大婚禮告別單身，重新擁有掌握人生的權利。
不過，美國八卦媒體《TMZ》卻報導小甜甜布蘭妮因吃藥導致身心出問題，精神狀況堪憂，老公Sam和經紀人強行將她送醫。對此，她終於不忍了，在IG上親自反擊謠言，表示自己沒有經紀人也沒有醫療團隊，只計劃以服用藥物治療憂鬱症，怒轟「有人造謠我快死了，這件事實在令人噁心，這樣竟然合法嗎？夠了！」
她坦言結束被監管的生活1年多，仍然有很多人不希望她過得好，對此一點都不驚訝，但現在已經是2023年，不是2007年，她正開心在家裡製作千層麵，不理會外界謠言，正如老公Sam說的「不要相信你看到的文章，看看身邊圍繞的愛」，稍後她又曬出瘦身成功的影片，表明會努力對抗外界的負面傳聞，現在減重了不少，感覺非常的好。