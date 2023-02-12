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傳國民黨擬協調式徵召總統候選人？朱立倫：要提對的人

▲外傳國民黨可能採協調式徵召提名總統候選人，朱立倫今受訪強調國民黨要走對的路、提對的人，並放下自我找出最強候選人。（資料照片／文傳會提供）
▲外傳國民黨可能採協調式徵召提名總統候選人，朱立倫今受訪強調國民黨要走對的路、提對的人，並放下自我找出最強候選人。（資料照片／文傳會提供）

記者翁子竣／台北報導

2024總統各陣黨候選人引發關注，外傳國民黨可能採以協調為主的徵召、提名模式辦理。對此，國民黨主席朱立倫今（12）日受訪表示，國民黨要走對的路、提對的人，團結一致就能夠勝選。不過，當媒體追問，是否自己就是那個對的人？朱則低調說，放下自我找出最強候選人，總統、立委都是這樣原則。

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國民黨2024總統可能候選人逐漸浮出檯面，除呼聲極高的新北市長侯友宜外，鴻海集團創辦人郭台銘也被點名有望出戰。有媒體報導指出，國民黨可能人選已出現強弱集團態勢分明情形，可能採取協調為主的徵召、提名模式，反之辦理正式初選機會降低。

朱立倫今受訪被問到，國民黨要協調徵召選出總統人選？他表示，現重要目標是3月4日南投立委補選，昨天他也在南投感謝很多縣市長過去幫忙，接下來每一位強棒縣市長，都會持續幫候選人林明溱加油。他強調，全黨就是一步一腳印，之後再來討論總統、立委，最重要目標大家還是一樣走對的路、提對的人，團結醫治、無私無我一定能勝選。

媒體追問，是否你就是那個對的人？朱立倫回應，無私無我就是團結努力，放下自我找出最強的候選人，不管總統、立委都是這樣的原則。

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