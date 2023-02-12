金正恩掌上明珠有多得寵？韓媒：細節證明其政治地位高
北韓領導人金正恩的掌上明珠金朱愛（音譯）近日頻頻亮相，本月8日在首都平壤金日成廣場舉行的夜間閱兵儀式上，金正恩就帶著寶貝女兒珠愛、老婆李雪主出席，更引發外界猜測她是否就是金正恩接班人的討論。韓國媒體表示，金朱愛與金正恩關係緊密，閱兵儀式上還釋出她擁有的、象徵最高領導人權威的白馬，足夠證明其政治地位之高。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓官媒近期報導皆稱金珠愛是金正恩「最心愛的孩子」，在閱兵前夕金正恩父女就曾拜訪人民軍官兵宿舍，當時已數度公開亮相的金珠愛已和金正恩一起高調坐在最中心的位置；8日晚間的閱兵大典上，金正恩牽著女兒的手進場，稍晚金朱愛又在室內輕碰金正恩臉頰、雙手捧著父親的臉，顯示父女關係親密。
根據韓媒《News1》報導，在朝鮮中央電視台9日轉播閱兵儀式時，口白介紹在名譽騎兵中隊進場過程中，介紹其中一匹白馬是「親愛千金最愛的駿馬」，這代表金朱愛擁有屬於自己、且代表最高領導人一家權威的白馬，不只證明金氏家族與北韓領導層的緊密關聯，也證明金朱愛本人的政治地位之高。
由於金珠愛近期經常陪金正恩出席公開活動，就連官媒對她的稱謂也在逐漸「升級」，有外媒分析這是金正恩向外界宣告「金氏家族將繼續統治北韓」，並透過出席軍事活動宣示北韓擁有不可挑戰的核武實力，同時也幫助金朱愛在軍界建立聲譽，未來若真的繼承其位也將獲得軍方支持。