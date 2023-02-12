MLB／道奇又開始淘寶　簽下前紅雀明星守護神

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根據報導指出，雙方本次簽訂的合約唯一紙一年110萬美元(約台幣3320萬)的合約，但特別的是，這份合約中還有一個明年賽季的300萬美元(約台幣9060萬)球隊選擇權，以及高額的激勵獎金，合約總額最高可能會達到1000萬美元(約台幣3.02億)。
28歲的Reyes自2016年登上大聯盟以來都待在紅雀，但就在他迎來大聯盟初登板沒多久，就因為手肘傷勢接受Tommy John韌帶移植手術，因此錯過2017賽季，2018、2019賽季又因為傷勢，兩年加起來只出賽5場、投了7局。
但2021賽季，完全康復的Reyes繳出令人眼睛為之一亮的表現，整季69場出賽，拿下29次救援成功，防禦率3.24，並入選生涯首次全明星賽，然而球季末Reyes又遭遇到右肩關節唇傷勢，直到去年賽季復健過程中，又被發現傷勢惡化，導致他整季報銷。
雖然Reyes已經有超過一年沒有在大聯盟賽場投球，但是以低薪簽下有傷病問題的強力後援投手這做法，對道奇隊來說已經不是第一次，過去包含Brandon Morrow、Tommy Kahnle等都是成功案例，休賽季除了簽下Reyes之外也交易來J.P. Feyereisen，若他們都能保持健康，對道奇來說又會是成功的「淘寶」案例。