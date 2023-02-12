未當選時代力量決策委員 谷阿莫：黨有需要仍會繼續協助
時代力量黨中央今（12）日公布第四屆決策委員選舉結果，其中最高票為苗栗縣黨部主委宋國鼎，立委陳椒華、王婉諭、邱顯智等人也都當選，不過大動作宣布參選的網紅谷阿莫則並未入選，他也於結果公布後發表回應，表示遺憾沒辦法為黨務革新盡一份心力，不過未來如果黨有需要，自己仍舊會協助。
記者丁上程／台北報導
時代力量近日進行第四屆決策委員改選，今日上午公布選舉結果，其中有827位黨員進行投票，投票率為75%。其中15名決策委員當選人，按照得票數依序排名為：宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔。三位候補決策委員依得票數排列為：陳慶元、高偉淇、王景弘。
至於選前高調宣佈參選決策委員的網紅「谷阿莫」仲惟鼎，則並未如願當選。谷阿莫也對此作出回應，表示很遺憾的沒有辦法替黨務革新盡一份心力，但自己還是黨員的身分，黨內也有地方優秀的黨公職，會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府，「為了黨如果未來需要，我們也會協助。」谷阿莫強調，參選的目的在於讓台灣民眾看見時代力量，這場社會實驗還沒失敗，希望未來選上的決策委員加倍努力。