《天堂M》聯名T1海神主題週！看球好玩又有好禮球迷狂讚
遊戲橘子旗下熱門手遊《天堂M》本週與T1職籃聯盟「高雄全家海神」舉辦聯名主題週，今（12）日是活動第2天，中午還沒開放進場就已經有大批球迷在排隊等候，進場球迷從入口處領取闖關卡、《天堂M》聯名摺扇等多項精美小禮，並在比賽開始前的空擋到各關卡破任務，人潮眾多熱鬧滾滾！許多球迷紛紛表示此次《天堂M》與高雄海神的合作內容非常豐富，除了闖關內容老少得宜外，最後抽獎贈送的禮品也是誠意滿滿，未來希望有更多廠商與職業球團合作，讓台灣更多人願意進場看籃球，對相關產業也有正面形象的提升。
記者張志浩/綜合報導
《天堂M》與「高雄全家海神」聯名主題週活動今日邁入第2天，球賽開始1小時前就有眾多球迷在場外體驗與《天堂M》相關的闖關活動，包括「分貝計喊聲」、「投籃機」、「大槌王機台」等，高雄海神球迷Alex和友人體驗完表示，自己最喜歡分貝計環節，因為非常紓壓，最後拿到的好禮和應援摺扇也設計的相當精美，角色Cosplay更是用心，有來趟球場收穫滿滿的感覺。
帶著一家人來到高雄全家海神主場觀賽、關注台灣職籃10多年的球迷則表示，一支好的職籃對除了在地化要努力執行外，和其它廠商的聯名合作也是很重要的一環，透過場邊活動拉近與球迷的距離，或是讓家庭有一日遊的活動對職籃的大環境肯定有加分，也很謝謝《天堂M》願意花時間和精力準備一系列活動。
Alex也強調，自己和友人是因為日前的魔獸風潮才開始關注台灣職籃，他直言球團砸大錢找球星對球迷有一定的吸引力，不過場邊的周邊活動如過設計的用心、有亮點，對觀賽體驗肯定非常加分，希望未來無論職業球團或廠商能有更多類似聯名。