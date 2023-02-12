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肺癌納入公費篩檢！　「這些人」符合資格快來做免費健檢

肺癌納入公費篩檢！　「這些人」符合資格快來做免費健檢
肺癌納入公費篩檢！　「這些人」符合資格快來做免費健檢

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】依據衛生福利部最新統計資料，臺北市110年十大死因統計中，慢性疾病囊括8項。隨著與疫情共存，社區活動逐步開展，臺北市111年癌症篩檢與成人健檢較110年提升約5萬6,000人次，但相較疫情前(108年)仍減少近9萬人次。

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北市整合性篩檢擴大舉辦　40歲以上三年一次成人健檢

臺北市整合性篩檢活動112年已邁入第20年，為鼓勵民眾疫情後恢復定期健檢習慣，今年擴大舉辦131場免費整合性健康篩檢，除增加場次外(111年為59場)服務項目再升級，有4項癌症篩檢(子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌)、成人健檢及B、C肝炎篩檢外，增加公費肺癌篩檢(LDCT)轉介與提供活動線上預約服務。

臺北市政府衛生局代理局長陳正誠呼籲，參與整合性篩檢市民朋友，40歲至64歲者可每3年一次、65歲以上者可每年1次成人健檢，針對常見6項健康問題(血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重)進行評估；45至79歲市民或40歲至79歲原住民，同時加碼終身1次的B、C型肝炎篩檢。並留意健檢前應空腹8小時。

「肺癌」篩檢納入公費　癌篩降低死亡風險

臺北市立聯合醫院中興院區吳岱穎副院長表示，癌症與慢性疾病為臺北市市民主要疾病，依WHO及實證醫學證明5項癌症篩檢，可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌死亡風險及提高存活率。

為照護市民健康與提供社區便利健檢服務，臺北市社區整合性篩檢活動，提供癌症篩檢與成人健檢服務，結合31家醫療院所與12區健康服務中心，舉辦131場活動且服務升級，可於活動前報名預約參加，活動當天攜帶健保卡參加篩檢就可以完成癌症篩檢、成人健檢及B、C型肝炎篩檢，便利又省時；

另外癌症篩檢項目，除原有子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌，更納入第5項公費肺癌篩檢，提供符合肺癌篩檢資格者(重度吸菸者與具家族史者)，轉介或預約肺部LDCT低劑量斷層掃描，強化肺癌早期發現，減少死亡風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56748

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