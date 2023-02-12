81歲菲導訪台！奇拉塔西米克：不要複製好萊塢劇情公式
由國家電影及視聽文化中心（下稱國家影視聽中心）主辦的2023年台灣國際紀錄片影展（Taiwan International Documentary Festival, TIDF）的例行巡迴展，於國家影視聽中心新莊場館的首站放映活動將迎來尾聲。而影展的壓軸驚喜，就是邀請到國際知名紀錄片導演，奇拉．塔西米克重磅來台。
記者黃雅琪/綜合報導
本次巡迴展的注目單元「菲律賓獨立紀錄片專題」，選映塔西米克的經典名作《為什麼彩虹的中間是黃色》（1994），國家影視聽中心更獨家放映16mm 膠卷版本的《噴了香水的惡夢》（1977）、《土倫巴》（1981），原汁原味重現傳奇作品於大銀幕。塔西米克導演開玩笑表示：「菲律賓是很重要的出口外銷國家，包括颱風在內，很多颱風穿越菲律賓之後就直奔台灣！」
塔西米克導演作為菲律賓國寶級的藝術家，並不是影像專業科班出身，作品常是記錄與妻小相處的日常片刻、與所居的城市樣貌，影像風格隨興迷人而真誠。有感菲律賓當代政治情勢變化的他，將影像素材重新串聯、敘事，從當地小村莊碧瑤的家庭生活出發，以自傳體般的敘事方式，描繪他所看見的資本主義浪潮與全球化現象，作品超越國界的藩籬，打動無數觀眾。
今年81歲的塔西米克至今仍持續創作，他認為：「電影是我生活的一部份，我的生活也是創作的一部份，我非常樂意讓我的生活出現在電影當中。」少了學院派的理論框架限制想像，塔西米克擁有更開闊的視野，接納他拍攝時所遇到的美麗意外：可能是祭典的一場傾盆大雨，也可能是素人演員的即興發揮。
他手持自製的竹編攝影機跟現場觀眾分享：「我會用竹編的手工攝影機頒獎給菲律賓新銳導演，鼓勵他們持續挖掘原創的在地故事，不用複製好萊塢的劇情公式，因為宇宙的機緣巧合會帶給你素材，它們都充滿能量。」國家電影及視聽文化中心將於18、19日繼續放映奇拉塔西米克的作品。