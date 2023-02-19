香港迪士尼城堡大改版！13位公主全入駐　最新玩法搶先看

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一直以來大家對迪士尼城堡的印象，無非就是過去以德國新天鵝堡為原型、藍白相間的高聳城堡外觀，現在香港迪士尼要顛覆大家的想像！疫情間香港迪士尼改裝全新的迪士尼城堡，資深粉絲只要仔細觀察，能發現許多故事細節，包含《阿拉丁》故事中茉莉公主住的圓頂阿拉伯式皇宮、長髮公主樂佩的超高聳屋塔、《美女與野獸》公主貝兒的粉色城堡等等，正中央圓形彩繪玻璃更藏有灰姑娘、阿拉丁、人魚公主艾莉兒等公主圖騰，細節滿滿包準少女心藏不住！
不只城堡外觀，通過城堡隧道來到後方庭園，眼尖的你不妨仔細看看身邊石柱，每一根柱子都很熱鬧，包含辛蒂瑞拉的小老鼠朋友們、《冰雪奇緣》雪寶、《勇敢傳說》梅莉達公主的三隻超萌「熊弟弟」等等相當可愛。
事實上，這也是迪士尼城堡在疫後做出的一大改變，本來旅客是無法從城堡正門穿越過去，經過改建、重新裝潢後，城堡的大門從此像《冰雪奇緣》艾倫戴爾王國重開國門般，敞開城門迎接旅客參觀。
燈光、水舞、煙火！迪士尼全新重頭戲不容錯過
不只城堡大改版，香港迪士尼連每晚最受期待的城堡匯演秀也有了不一樣的面貌。全新表演將由迪士尼各角色帶領你從出生一直到老去，一開始你能看到一隻送子鳥飛越城堡，一個個新生命就此呱呱墜地；接著來到與家庭生活點滴、青少年思想萌芽，反派們趁勢崛起象徵遇到壞朋友迎接成長危機，最後突破重圍遇到真命天子/女，結伴攜手共度餘生。
最後的最後，以《可可夜總會》催淚歌曲《Remember Me》象徵人生旅途走向終點，不過「肉體的死亡並非真正的終點，亡者將一直活在愛你的人心中」，帶出一百週年主題曲《Love the Memory》作為Happy Ending。每個鐵粉們熟知的角色活靈活現帶你走完人生旅程，貼切的彷彿自己也經歷了一遭，不少人現場看完熱淚盈眶！
既然有這麼精采的全新城堡匯演秀，不想擠在人群中、鏡頭永遠都有人頭嗎？可以試試香港迪士尼獨家推出「迷離大宅」吧！迷離大宅與「星夢光影之旅」祭出聯合套票，讓旅客可以輕鬆享受360度無遮擋匯演秀。套票內容首先得先在煙火秀開始前，搭上高科技磁浮列車深入神秘宅院「迷離大宅」中，看看探險家亨利爵士的寵物猴阿拔又調皮打開神秘寶箱，爵士的收藏全都「活」了過來，有來自埃及的木乃伊、希臘的梅杜莎畫像、中國孫悟空石像，全部像被注入靈魂般在大宅中與阿拔上演「追趕跑跳碰」情節，旅客們坐在磁浮列車中也將參與他們的戰役，記者實際坐上時數度被突如其來的飛箭、大砲嚇到呢！
欣賞完整個故事後，想直接衝去看煙火嗎？先別急！迪士尼邀請旅客先品嘗同樣位於迷離莊園中的「大冒險家餐廳」，在看匯演秀之前，可以在餐廳內享用半自助套餐，別以為套票的餐點就很陽春，現場有有羊排、牛肋排、魚柳可供選擇，還有可愛的甜點以及其他鹹食自己拿取。
吃飽喝足後，記得在晚間8:30之前帶著套票進入城堡正前方VIP區，雖說是VIP區，但還是強烈建議旅客越早去卡位越好，畢竟全新奇幻表演秀大家都想靠前排目睹震撼瞬間，早點去站好最佳角度不吃虧！這時候你可能又疑惑了，哪裡才算最佳角度？根據現場工作人員推薦，要是真想沒有遮擋的觀看匯演秀，站在城堡的左右兩側是最不會有人卡在你面前；不過想一次拍到完整煙火炸開瞬間的朋友，記者私心建議盡量「站在正中間」才是最震撼的！至於價錢部分，據官網顯示VIP聯合套票，套票成人為558港幣（約台幣2245元）、3至11歲的小朋友則為382港幣（約台幣1537元）。
香港迪士尼全新體驗不間斷，除了全新改版城堡、匯演秀外，官方透露2023下半年將再重棒推出風靡全球的「冰雪奇緣世界」，屆時鐵粉們可以真的踏進艾莎、安娜的奇幻艾倫戴爾國度，感受故事中的冰封魅力！不僅如此，春季可愛的達菲家族也將擁有自己的專屬園區，更多最新資訊鐵粉們可上官網第一手掌握喔！