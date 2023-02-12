台灣第二屆植富硒研討會展「植物硒」研發成果

台灣第二屆植富硒研討會暨成果發表11日登場，台灣優化細胞發展協會理事長李衡昌指出，國人首創以硒元素導入植物，發展為超級食物，成功萃取出99％的有機硒，協會的科研團隊，積極發展類新藥等級植物硒，並技轉多家生技，在供應東南亞市場發酵後，技轉企業聯盟有信心在2024年共同締造6億元的佳績。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣優化細胞發展協會，是台灣唯一專研植物硒的研究機構，成立時，就集合生技、醫療、學界以及農業等領域，積極投入植物硒的研究。李衡昌表示，協會研究硒元素的理論基礎，是基於超過4萬多篇的國際期刊發表，全面性論述硒元素的作用機轉以及功效，並深受全球醫學界的重視。
李衡昌表示，七年多來，協會已經成功孕育出多達50種以上的富硒植物，甚至也將研發品項朝藥用植物發展，藉由植物本體的轉換機制，將天然無機硒轉換為自然有機硒，有利於人體百分之百吸收，並提供做為類新藥原料。目前，植物硒原料已經提供到中國、日本、東南亞等國家生技業。
李衡昌強調，協會已經開發出一系列植物硒相關類新藥等級的配方。研發團隊同時也將植物硒生技，運用到動物醫療方面，包括乳牛乳腺炎上，另外，在寵物犬的傷口發炎及糖尿病褥瘡上，高雄市獸醫師公會理事長馮宗宏醫師指出，植物硒確實看到快速癒合的功效，獸醫界普遍認為，植富硒非常具有發展潛力。