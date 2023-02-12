白沙屯媽祖起駕 林佳龍：粉紅超跑是台灣獨特祈福風景
一年一度的宗教盛事白沙屯媽祖往雲林北港進香，在今（12）日凌晨正式啟航，總統府秘書長林佳龍於臉書上表示，「粉紅超跑」是台灣獨特的祈福風景，近年來自己也幫忙牽線，讓熱心的企業協助募集醫療補給專車，為廣大信徒做健康照護，安心陪伴媽祖為期9天8夜的徒步進香，最後也不忘向媽祖祈願，保佑台灣風調雨順、順遂平安。
記者陳威叡／台北報導
林佳龍說，白沙屯媽祖徒步進香今天起駕，今年報名隨行創下了歷史新高，突破11萬香燈腳沿途護駕，這是台灣重要的宗教盛事之一，「粉紅超跑」指引帶路，沿途總有許多感人的故事，更是台灣獨特的祈福風景。
林佳龍說，過去在擔任交通部長時，也特別請台鐵加開區間車、對號車班次與接駁車加強疏運，希望能服務來自各地信徒與國際觀光客。此外近年來也幫忙牽線，讓熱心的企業協助募集醫療補給專車，感謝芳馨醫護隨行徒步緊急救護團隊，志工成員由醫師、護理師與消防員組成，為廣大信徒做健康照護。
林佳龍說，一路上機動補給指揮車隨叫隨停的巡檢服務，能強化緊急救護效率，讓醫療團隊能把握緊急救護時機，安心陪伴媽祖為期9天8夜的徒步進香，「讓我們一起向媽祖祈願，保佑台灣風調雨順、順遂平安。」