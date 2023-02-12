媽媽要蔡培慧嫁給南投　賴清德坦言輔選相對困難

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蔡培慧今（12）日下午陪賴清德，接連到南投聖和宮、受興宮、興和武當宮參拜，她強調自己回鄉服務後，努力促進南投經濟發展，唯有經濟發展，年輕人才有辦法回來。媽媽從一開始希望她教書過單純生活，到理解女兒理念、態度翻轉支持她從政，情人節將屆，她透露：「我媽說不必交男朋友，嫁給南投就好了！」
賴清德向民眾致詞時表示，蔡培慧和他一樣來自農工家庭，半工半讀拿到台大農業博士學位、當大學教授；921地震發生後，衝回家鄉擔任重建基金會祕書與執委，清清白白經手每一筆可觀經費，能力強且值得信任。他說，有理想性格的蔡培慧，本可留在台北過好生活，卻寧可回鄉蹲點、決心為南投爭一口氣，自己每每提到她，都相當感動。
賴清德指出，南投先天條件佳，且是很早民主化的地方，當年張俊宏投入美麗島事件、之後有彭百顯與林宗男先後當選縣長，若好好治理，會是全國數一數二的城市，但這十幾年來縣政發展緩慢、無法和其他縣市相比也是事實。
賴清德說，若這區讓蔡培慧當選，國民兩黨在南投各有一席立委，縣民就能「吃雙港水」，同時獲兩大政黨支持、得到最大利益。至於另一對手「已經做這麼久、年紀也有了，如果有什麼計劃要為南投打拚，也早該做了」，若想縣長做完做回立委，甚至「寵子不孝、寵豬舉灶」把位置留著給自己兒子，「這樣卡嘸通啦」！
賴清德受訪時坦言，這場補選「相對困難」，他說南投選票結構藍大於綠，但站在南投未來發展考量、也站在為南投栽培優秀人才的立場，民進黨不會因選情困難就放棄，「我們會努力、蔡培慧也會努力」。