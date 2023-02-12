橘子嘉年華第2天人氣不減！實體市集擠爆粉絲盼擴大舉辦
橘子集團主辦的泛娛樂圈年度盛事「橘子嘉年華」，睽違已久舉辦線下實體活動「好神SHOW市集」，繼昨（11）日人潮大爆滿後，今（12）日下午一開市又是海量人潮湧入，市集通道滿滿人潮外甚至擠到高雄巨蛋2樓廣場都是人，不少民眾都表示這次「好神SHOW市集」體驗相當新鮮，希望未來不只高雄、台北有類似活動，並期待未來橘子嘉年華能擴大舉辦，導入更多不同的元素，讓週末、休閒時光有地方能好好享受生活，遠離平時工作帶來的壓力。
記者張志浩/綜合報導
橘子嘉年華的好神SHOW市集昨日第一天舉辦就吸引破萬名民眾到場同樂，今日好神SHOW市集最後一天也不相上下，眾多人潮趁著週末的好天氣到市集闖關拿好禮、吃美食，現場還有不少精心打扮的Coser現蹤，樂團表演則由「Crispy脆樂團」打頭陣，後續還有「溫蒂漫步」帶來空靈、超Chill的音樂饗宴，眾人紛紛卡位最佳的位置參與好神SHOW市集。
本身是高雄在地人的夏小姐和蔡小姐指出，兩人日前就得知「好神SHOW市集」將舉辦，而疫情過後近期高雄也越來越多市集出現，不過兩人認為，「好神SHOW市集」特別在於邀請到現在年輕人都很喜愛的樂團表演，雖然受限於場地大小，但整體感受很新鮮，夏小姐也特別強調，希望「橘子嘉年華」還有機會讓高雄人能消磨假日的時間，且除了吃吃喝喝外，也能加入「手作類」飾品、項鍊等帶在身上的商品。
陳小姐和李先生則説，雖然今天是剛好路過「好神SHOW市集」就走進來晃晃，但到現場發現攤位的服務人員都非常熱情，且市集基本的吃喝玩之外，還有平常較少見的遊戲元素，其中令兩人最喜愛的就是「抽一番賞」，自己抽到A賞的Playstationg收納盒真的非常開心；本身是高雄人的陳小姐也提及，希望高雄未來有更多類似的市集，橘子嘉年華也能擴大舉辦，「因為一逛就逛了一個下午，很適合週末時光。」
打扮成庫洛魔法使的女Coser莫林表示，自己是透過Cos Show社團得知好神SHOW市集，她表示自己一到市集就覺得很熱鬧，且各項闖關活動操作都是拍照、打卡等，只要透過簡單的動作就能拿到很不錯的好禮，而自己是首次參加橘子嘉年華，未來也希望相關活動能夠辦得更盛大，融入更多元素。