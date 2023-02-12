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范少勳視車如命「比另一半還呵護」　女友1舉動犯大忌

▲范少勳把車子視作比女友重要。（圖／LEXUS）
▲范少勳把車子視作比女友重要。（圖／LEXUS）

記者羅凌筠/台北報導

范少勳今（12）日擔任豪車品牌概念店一日店長，他自認開車「毛很多」，基本上車裡只放露營用具跟滑板，嚴格禁食，尤其是味道濃烈的鹽酥雞，「我記得以前載女朋友出去，她買手搖杯放在置杯架上，但因為開車會晃來晃去發出聲音，我就請她用手拿著，我在開車上是異音魔人，對任何發出的聲音都會很焦慮。」

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范少勳愛車如命，里程數3000就換油保養，他不諱言：「我對車子有時候比對自己另外一半還要呵護，關車門不能太大力，解安全帶不能讓安全帶彈回去，因為會敲到旁邊可能會有刮痕，下雨天不能開著車門，人先坐到位置上再收傘，這樣雨傘會刮到車子或是車內會淋到雨，要在車外收好傘才能趕快開門上車，濕掉要馬上擦乾。」

▲范少勳開車聽音樂修養脾氣。（圖／LEXUS）
▲范少勳開車聽音樂修養脾氣。（圖／LEXUS）
他還曾經幫車子取過名字，之前他的車叫作「小八」，據他的說法，車子會跟主人有感情，如果路程太遠，還會和車子表達謝意。自己的車也不能借給別人開，因為有保險的問題，提到自己最怕的用路人，他最痛恨遇到轉彎不打方向燈的駕駛，「我開車都聽輕音樂，讓我自己比較不會易怒，現在比較修身養性，如果逼車太緊，我真的會下車溝通。」

范少勳還有一個浪漫的習慣，喜歡打開地圖隨便輸入地址，不設目的地亂開，「去哪都可以，旁邊是誰比較重要。」通常他的副駕專屬媽媽跟女友，北海岸算是偏愛的景點，最常做的事情是去烏石港衝浪，但因為很怕髒，衝浪板都是寄板，也一定會先洗乾淨才能上車。問他打算什麼時候升格換車？他說：「趕快努力存錢，跑車太帥了，還是以代步車日常使用為主。」

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