中職／悍將內戰第一戰　楊瑞承超前安打領軍奪勝

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今天在嘉義市立棒球場的對內賽，共吸引逾千名悍將球迷進場觀賽，在官方應援團的帶動下，球迷同樣進行應援暖身，悍將商品車也到嘉義市立棒球場服務球迷，賽後則舉辦簽名會，包括黃保羅、申皓瑋、張進德、戴培峰在內的11名球星為球迷進行簽名，戴培峰也特別展示了自己的新款應援毛巾。
此戰悍將白隊推出江國豪擔任先發投手，江國豪主投3局用36球僅被敲2安打無失分，最快球速143公里；藍隊先發投手潘奕誠，則在1局下由張冠廷敲出高飛犧牲打失1分，潘奕誠同樣完成3局投球，白隊接續由游霆崴、林栚呈、陳冠勳、李建勲上場投球，藍隊則由陳韋霖、李子強、賴智垣、歐書誠及傷癒復出的吳世豪上場，吳世豪投1局失1分。
雙方攻勢你來我往，4局上藍隊王正棠敲出穿越安打、申皓瑋二壘安打，張進德高飛犧牲打攻下藍隊首分，5局葉子霆內野滾地球送回白隊第2分，6局上陳真二壘打、王正棠高飛犧牲打藍隊再度追平，7局葉子霆安打送回白隊第3分。
9局上林岳谷在一二壘有人時執行戰術收打敲安，藍隊再追平，白隊在9局下由姚冠瑋敲出三壘打攻佔得點圈，楊瑞承安打打下超前分，最終悍將白隊以4：3獲勝。打者部分擔任指定打擊的蔣智賢敲出2支安打，戴培峰、申皓瑋、陳真、姚冠瑋都有長打表現。