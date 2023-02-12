解放軍測量艦入侵日本領海 日外交部表達「強烈憂慮」
日本防衛省今（12）指出，一艘隸屬於中國海軍的測量艦在凌晨2點30分左右進入日本領海，入侵日本領海約1小時40分鐘才駛出。日本外務省表示，日本政府已透過外交管道向北京當局表達「強烈憂慮」與抗議。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本共同社報導，日本防衛省統合幕僚監部宣布，12日凌晨0時50分左右，海上自衛隊在日本屋久島南部領海以外的鄰接區水域，發現一艘中國海軍測量艦，向北航行後，在凌晨2時30分左右，從屋久島西南方進入日本領海；接著又在日本領海內逗留約100分鐘，並在清晨4時10分左右駛出領海範圍，共在日本領海內航行1時40分。
報導指出，針對解放軍軍艦行動，日本海上自衛隊已出動P-1海上巡邏機監視警戒，並對解放軍的測量艦活動進行分析，也已透過外交渠道向中方表達了「強烈關切」。
這是中國軍艦第10次侵入日本領海，近來解放軍軍艦入侵頻率提高，上一次類似行為需追溯到去年12月。就一般被認為主要負責替潛艦航行調查海底地形的測量艦而言，調查海底地形的情事並不符合聯合國海洋法公約，而中國第一次發生入侵日本領海是在2021年11月，去年測量艦入侵行為則累計高達五次。