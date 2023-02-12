橘子嘉年華太吸睛！何美主持見人潮嗨喊：下次直接辦巨蛋
橘子嘉年華本週末連兩天在高雄巨蛋舉辦線下實體活動「好神SHOW市集」，現場除了邀請麋先生、Leo王等重磅卡斯表演外，會場兩天也由知名藝人何美操刀主持，可愛活潑的風格和互動讓現場民眾感到相當歡樂，何美也向《NOWnews今日新聞》提及，這是橘子嘉年華睽違2年、也是首度在高雄舉辦實體活動，連兩天主持下來發現民眾都很積極且有意願享受市集內容，且這次市集把喜愛音樂、遊戲、運動、美食等不同族群的人聚集在一起，讓人不得不期待下一次的橘子嘉年華將帶來什麼更令人驚喜的內容，希望民眾多多來同樂。
記者張志浩/綜合報導
何美表示，自己主持「好神SHOW市集」兩天，現場人潮塞到連2樓都是人，她也開玩笑表示，「下次都可以在巨蛋裡面辦了耶」；且市集內有各種元素外，最令她驚喜的就是「送禮不手軟」，不僅線上活動有抽特斯拉，線下活動還連抽2天的東京來回雙人機票，且獲得抽獎資格的方式和關卡都超簡單，也讓現場民眾們都非常有意願花時間在好神SHOW市集內。
何美接著提及，「好神SHOW市集」這次最大的特色就是結合喜愛各種元素的朋友，無論是愛聽樂團、運動、玩遊戲的人都齊聚一堂，還有Coser現場互動，而在高雄舉辦，也導入了在地美食的元素，讓橘子嘉年華更加豐富，未來也希望更多夥伴帶入不同的元素一起加入橘子嘉年華，甚至是讓橘子嘉年華到全台巡迴，讓各地民眾都能享受到這些活動。
此外，昨（11）日橘子集團策略長陳冠宇指出，橘子集團一直都非常關心年輕族群和Z世代「到底在意什麼事情？」希望未來能把橘子嘉年華越辦越盛大，對此同為年輕族群的何美也說道：「這次市集確實吸引超多年輕人甚至是父母著小孩參與」，強調橘子嘉年華是一個不分年齡的集體活動，自己如果不是主持人的身份，也會像進到市集逛逛，讓生活添加一點樂趣。