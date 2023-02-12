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MLB／「在美國活躍是夢想」　筒香嘉智不回日職舒適圈

▲旅美日籍強打筒香嘉智。（（圖／美聯社／達志影像）
▲旅美日籍強打筒香嘉智。（（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

日籍強打筒香嘉智自2019年日本職棒賽季結束後，向球團橫濱DeNA灣星隊提出以入札制度挑戰大聯盟的想法，最終由坦帕灣光芒隊得標，開啟旅美之路，但這位日本強打的大聯盟之路卻充滿顛簸，旅美第一個賽季就遇到疫情，之後傷勢以及適應不良等問題一一浮現，短短三年已經轉換了四支球隊，他日前接受日本媒體「Full-Count」專訪，坦言有收到好幾支日職球隊的合約，但他從小的夢想就是希望能在美國大聯盟有活躍的表現，他不想輕易放棄這個夢想。

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筒香表示，周圍的人都告訴他「回日本能拿到更好的合約」，但他直言沒有想要離開美國，放棄挑戰大聯盟的想法，並且認為留在美國是他心中最好的選擇。


他在休賽季也獲得德州遊騎兵一紙附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，力拼重返大聯盟的機會，雖然在旁人眼中看起來非常辛苦，但筒香本人並不這麼認為，他指出「跟在日本相比確實是比較辛苦，但是並不感覺到辛苦或是壓抑，因為在美國包含技術跟心靈都有所提升，也有很多新的發現，對於未來會發生什麼事我並不會著急，會努力把自己帶到所設想的美好未來」。


去年賽季因為腰背傷釋，成績一落千丈，季中遭匹茲堡海盜隊釋出，之後與多倫多藍鳥簽下小聯盟合約，並在小聯盟待到季末，他在休賽季回到日本之後，尋求了從中學時期就為他治療的治療師建議，捨棄重量訓練，並以另外的訓練方式來恢復傷勢，筒香表示「我現在狀態非常好，腰背完全不會痛了，並且能有自信地站在打擊區揮棒」。


新賽季將以小聯盟約力拚回歸大聯盟，並且許多人認為他這旅美的三年期間是「失敗的」，但是筒香仍抱持著十分正面的想法，他坦言「人生不會是一帆風順，若能把擅長的事情隨著年齡增加好好發揮出來就夠了」，並且認為「人生沒有對於成功的定義，很常會遇到失敗學到很多，失敗有很多種，但是除了帶給別人麻煩之外，其他都不值得在意，比起挑戰失敗，不挑戰對我來說是件更可怕的事」。

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