「Leo王」壓軸登場！金曲連發不手軟 橘子嘉年華掀高潮
橘子嘉年華本週末連兩天在高雄巨蛋舉辦線下實體活動「好神SHOW市集」，繼先前「icyball冰球樂團」、「麋先生」、「Crispy脆樂團」、「溫蒂漫步」等卡斯表演完後，今（12）日晚上也由金曲歌王「Leo王」壓軸登場，一上台輕鬆且豪放的風格立馬感染現場民眾，且一連帶來多首饒舌歌曲，把橘子嘉年華最後一天的活動氣氛推至最高點，
記者張志浩/綜合報導
Leo王今日一登上橘子嘉年華「好神SHOW市集」舞台就和高雄民眾打招呼，表示「自己好久沒來高雄」，接著連續帶來富含各種元素的饒舌歌曲，甚至將自己從未公開表演過的歌曲搬上台演唱，並以「快樂的甘蔗人」最為結尾曲，台下粉絲都沈浸在Leo王超Chill的音樂饗宴中，時不時還發出驚呼和大合唱，繼昨日「麋先生」登台演唱後，橘子嘉年華再掀一波高潮。
今日橘子嘉年華除了Leo王的熱血表演外，下午也有「Crispy脆樂團」和「溫蒂漫步」帶來表演，每到藝人表演時間，「好神SHOW市集」的主舞台總是堆滿人潮，甚至要擠到高雄巨蛋2樓俯瞰全場；不少民眾也向《NOWnews今日新聞》提及，這次橘子嘉年華最令人喜愛的就是「樂團表演」，希望未來有機會能擴大舉辦，甚至要請更多團體登台。
而兩天活動主持人何美也強調，「好神SHOW市集」這次最大的特色就是結合喜愛各種元素的朋友，無論是愛聽樂團、運動、玩遊戲的人都齊聚一堂，還有Coser現場互動，而在高雄舉辦，也導入了在地美食的元素，讓橘子嘉年華更加豐富，未來也希望更多夥伴帶入不同的元素一起加入橘子嘉年華，甚至是讓橘子嘉年華到全台巡迴，讓各地民眾都能享受到這些活動。