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MLB／官網點評休賽期10大贏家　天使排第7、大都會居首

▲大都會隊先發投手Justin Verlander（圖／美聯社／達志影像）
▲大都會隊先發投手Justin Verlander（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

大聯盟各隊即將迎來春訓，代表休賽期間的補強大部分告一段落，日前大聯盟官網撰文點評休賽期間補強最成功的10支球隊，將日籍二刀流巨星大谷翔平所屬的洛杉磯天使排在第7，而花大錢「大撒幣」補強的紐約大都會則毫不意外的暫居榜首。

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天使隊在休賽期陸續透過簽約及交易補強了投手Tyler Anderson、Carlos Estévez以及Hunter Renfroe、Brandon Drury、Gio Urshela等野手，並且把今年賽季結束將成為自由球員的大谷留在陣中，但目前球隊仍得尋求一位游擊手，才有可能在相隔9年再度進軍季後賽。


休賽季砸大錢的大都會隊，雖然沒能成功留下明星游擊手Carlos Correa，但他們不僅留下了Brandon Nimmo與Edwin Díaz、Adam Ottavino三位球隊的主力外野手及後援投手，還簽下了去年的美聯賽揚得主Justin Verlander跟回春左投José Quintana，並且搶下了透過入札制度挑戰大聯盟的日籍強投千賀滉大，成功填補了輪值失去Jacob deGrom、Chris Bassitt、Taijuan Walker的空缺，捕手的部分也盤來強打捕手Omar Narváez，最重要的是他們並未因為這些補強，而損失任何選秀權。


而其他上榜的球隊還有排第二名的聖地牙哥教士、第三名的德州遊騎兵、第四名的費城費城人、第五名的多倫多藍鳥，排在第六的則是明尼蘇達雙城，芝加哥小熊、亞利桑那響尾蛇以及紐約洋基則分別排在第八、九、十名。

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