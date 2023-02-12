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周曉涵送暖土耳其　《機智》劇組二手拍賣募救災善款

▲左起周曉涵、鄭芯恩、李星鏴（酒令）舉行二手拍賣幫助土耳其受災戶。（圖／李星鏴經紀人提供）
▲左起周曉涵、鄭芯恩、李星鏴（酒令）舉行二手拍賣幫助土耳其受災戶。（圖／李星鏴經紀人提供）

記者羅凌筠/綜合報導

TVBS八點檔《機智校園生活》戲散情不散，李星鏴（酒令）號召周曉涵、楊銘威、愛雅、孔令元、吳季璇、鄭豐毅、鄭芯恩、王敏淳、賴雅琪、楊翹碩及吳玳慈（阿布）12位演員，今（12）日於西門新宿靠邊走藝術空間舉辦公益二手拍賣，大家決定將部份所得加上現場自由捐贈的金額，悉數捐給土耳其救災專戶，他們表示看著新聞上一幕幕令人心碎絕望的畫面，真的很想做些什麼，讓他們可以度過難關。

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▲前排左起馮容潔、李星鏴、鄭芯恩、鄭豐毅、賴雅琪、岳軒、孔令元、後排左起林輝瑝、王新凱、黃柏峰、楊翹碩、陳彥廷全員出動拍MV。（圖／TVBS）
▲《機智校園生活》演員前排左起馮容潔、李星鏴、鄭芯恩、鄭豐毅、賴雅琪、岳軒、孔令元、後排左起林輝瑝、王新凱、黃柏峰、楊翹碩、陳彥廷戲散情不散。（圖／TVBS）
李星鏴表示自己拍攝《機智校園生活》1年多來，戲服竟然累積了超過3大箱，衣服狀況都還很好，倒不如來做個公益二手拍賣，不僅可以讓衣服環保再使用，也可以將部分收益捐給需要的團體。
 
在整理物品的時候，大家就忍不住先挑了起來，鄭豐毅（小胖）拉著李星鏴直接說：「這件我可以哎，這件我要。」讓酒令哭笑不得直說：「不行啦，那是要留給粉絲挑的。」吳玳慈軟萌地說：「我的衣服沒有很多哎，但跟大家一起就很開心。」

▲左起王新凱、吳玳慈、楊銘威、周曉涵、林輝瑝、李星鏴、馮容潔、黃柏峰互相爆料。（圖／TVBS）
▲左起王新凱、吳玳慈、楊銘威、周曉涵、林輝瑝、李星鏴、馮容潔、黃柏峰因《機智校園生活》獲學生歡迎。（圖／TVBS）
反之衣服多到怕扛不動的賴雅琪表示，自己過去會偶爾在個人IG上賣二手衣，這次不但能實際見到「買客們」，還能和大家一起參與公益，真的超棒。孔令元半開玩笑表示，非常擔心賣不完要扛回家，呼籲大家一起來現場共襄盛舉，一起延續衣服生命做愛心。而12位參與的演員中，愛雅因為家裡的關係當天不克出席，不過還是有很多美美的衣服跟粉絲分享。

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