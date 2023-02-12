蔡培慧落淚　賴清德：給她機會眼淚才不會白流

我是廣告 請繼續往下閱讀
成立大會過程中，蔡培慧也流下眼淚，賴清德說，她的眼淚有很多意義，一方面是過去對921大地震不捨，南投這麼多鄉親受到災難，包括蔡培慧的家也倒了，她擔任重建基金會執行秘書，站在第一線，負起南投重建的工作，看到這麼多鄉親受苦她很不捨，而在這個過程中，除了看到她的辛苦外，也看到她願意為南投犧牲奉獻和打拚的決心。
賴清德表示，蔡培慧的眼淚，另一方面也代表，為什麼南投這麼好的地方，卻無法與其他縣市比較，南投是台灣的中心點，台灣最高山脈玉山在南投範圍之內，台灣最長的河流濁水溪發源地也是從南投開始，而南投各項物產，也不輸其他任何一個縣市。更重要的是，南投的鄉親也沒有比其他縣市懶，也很樸實、認真、打拚，但南投相較之下，醫療資源、交通建設都輸別人，產業發展也不比其他縣市好。因此，蔡培慧作為南投的女兒，關心南投的發展，自然而然會流下不捨的眼淚。
賴清德說，蔡培慧願意放棄大學教授的工作回來南投，從此沒有離開，而她回來南投之後，每天沒日沒夜的拚，上次立委選舉失敗沒有放棄，縣長選舉失敗也不放棄；這次初選她一樣擔起責任，願意再努力、犧牲，嫁給南投，卻沒辦法得到南投鄉親對她的支持與關心，所以蔡培慧也自然而然會流下眼淚。
賴清德表示，蔡培慧流下眼淚，不是為了她個人，是為了南投的未來，她關心南投的未來，不知不覺流下眼淚，要擦掉蔡培慧的眼淚，不是拿衛生紙給她，是要給她機會、給她選票支持、讓她當選，讓她有辦法在這塊土地為台南打拚，這樣她的眼淚就不會再流。
賴清德說，像蔡培慧這樣有理想的政治人物，學識這麼好，又願意深入基層，坦白說很難找，他希望大家可以疼惜蔡培慧，給她加油，他要誠懇拜託大家，為了南投的未來，不要再讓蔡培慧單打獨鬥，一定要給她溫暖，讓她當選，共同為南投爭一口氣。
賴清德批評，這次競選的對手，早就說他不選了，這次又出來選，不是為了南投，也不是為了國民黨，是為了他兒子。南投這麼多年來，縣長與立委都沒有好好發揮功能，過去蔡培慧擔任行政院中部辦公室執行長時，好不容易為南投爭取中央經費，但南投縣政府卻連10%的配合款都拿不出來，讓學校的禮堂、操場、廁所沒有錢可以整修，請問縣政府錢用到哪裡去，甚至連社會人士說要出錢，縣府也不要，怎麼會有這樣的縣府。
賴清德質疑，就因為蔡培慧是民進黨，所以功勞不想給她，甘願讓學生生活、讀書不方便嗎，如果沒有要做事，那這樣對手出來選立委要做什麼，所以大家剛剛在講，對手選立委就不是要做事，是為了自己的孩子。
賴清德最後表示，南投縣很多建設與其他縣市都沒有辦法相比，因此在這樣的情況下，更要把握機會，一定要讓有理想、有心要在南投打拚的蔡培慧當選。