賴清德怒了！批林明溱怕綠營搶功：連孩子的20萬都拒配合

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賴清德說，他聽到後覺得很不可思議！怎麼會有這種縣府？「那麼多學校操場、廁所、禮堂年久失修，平常人民的稅金都用到哪裡去？就只為蔡培慧是民進黨的執行長、功勞不願給她，寧可讓孩子生活和讀書不方便，這樣的人出來選立委要做什麼？若不是為了幫大家做事，只是為自己的孩子，這就不對啦！」
賴清德批評國民黨參選人林明溱早說不選又參選，「其實不是為了南投，也不是為了國民黨，是為了誰？」眾人齊聲回「為了他兒子啦」！賴清德接著下註腳：「太可惜了！」
蔡培慧說，類似的抵制不只一件，921地震後她回到南投，協助4千多中低收入戶把房子重建起來、輔導地方產業特色，為了家鄉好她不分藍綠，「連林明溱當集集鎮長時的鄉土燈會，都是我們921震災重建基金會相挺的。我一步一腳印見證南投的改變，前縣長李朝卿卻連莫拉克的錢都要貪污！林明溱喊著要建天空塔、天空步道，連小朋友禮堂1、20萬的配合款都不願出！」
講到921地震，蔡培慧說當時她是國會助理，第一時間拎著行李衝回魚池鄉老家，發現家裡倒了，「那時第一個想法是還好阿公阿嬤已經在天上，否則地震時沒陪在從小照顧我的他們身邊，無法原諒我自己。」她流著淚說，這也是很多遊子的心情，因此她回到家鄉投入重建、參與選舉希望改變南投。
蔡培慧說，每個出外的孩子都和她一樣想問：「為什麼家鄉南投這麼衰敗？」她透露縣長選輸後，媽媽比她還難過，卻也曾如釋重負對她說：「好了！你已經拚夠了，回北部去吧！」她懂媽媽的不捨與疼惜，但自己對南投更不捨，「我想和擁有專長的在座人士一樣，好好建築南投、把南投醫好。」
她說自己擔任中辦執行長時，一直拜託國發會、科技部、教育部、中興大學的資源進入南投，也促成工研院中部分院、中興大學進駐中興新村，如今大家開始看得到改變的方向、希望與機會，「就算縣長選輸也不認輸，我選輸是我沒走透，我要一直走一直講，認真拚，讓人看到南投的改變」。