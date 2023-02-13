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情人節去哪玩？遊樂園放閃瞎趴　義大穿情侶裝2人只要999

▲情人節全台3大樂園推出專案，義大遊樂世界穿情侶裝2人只要999元，「親一下」還可抽燭光晚餐。（圖／翻攝自義大世界官方臉書）
▲情人節全台3大樂園推出專案，義大遊樂世界穿情侶裝2人只要999元，「親一下」還可抽燭光晚餐。（圖／翻攝自義大世界官方臉書）

記者汪睿琦/綜合報導

明日就是西洋情人節（2/14），還沒想好去哪裡過節的朋友看過來！義大遊樂世界、六福村、麗寶樂園等3大樂園紛紛推出「情人節專案」，準備讓遊客閃瞎全場。到義大遊樂世界和六福村主題樂園，只要穿情侶裝就有折扣，六福村2人只要1314元就能玩透透，義大遊樂世界穿情侶裝去玩更便宜，2人只要999元，還加碼只要情侶「親一下」就有機會抽中浪漫燭光雙人套餐！若你與另一半都是LINE FRIENDS鐵粉的話，就不能錯過麗寶福容大飯店的主題房，現在入住還加送乘坐麗寶樂園熊大與兔兔戀愛泡泡主題摩天輪。

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❤義大遊樂世界

別害羞！無論你是老夫老妻、兄弟姊妹，只要敢到義大世界入口天橋活動會場大膽親下去閃瞎全場，立刻有機會抽中義大世界購物廣場指定餐廳豪華雙人燭光晚餐，業者強調「馬上抽、馬上給」，玩完樂園立刻就能延續甜蜜氛圍，享受只屬於兩人的浪漫晚餐時光。

🚩義大世界情人節活動資訊站

活動時間：即日起到2/14 10:00-12:00

活動地點：義大遊樂世界入口天橋

額外加碼：2/14前穿情侶裝入園，雙人套票只要999元。

▲義大世界號召全台灣情侶挑戰在大庭廣眾下親親表愛意。（示意圖／翻攝自義大世界臉書）
▲義大世界號召全台灣情侶挑戰在大庭廣眾下親親表愛意。（示意圖／翻攝自義大世界臉書）
❤六福村主題樂園

不只西洋情人節，六福村陪你放閃到3/14白色情人節！即日起到3/19期間只要和另一半穿著「相同圖示」情侶衣（業者強調別穿素色T-SHIRT來喔），入園立刻以1314浪漫價雙人入場，原價2398等於約砍55折，相當划算！攜伴入園不僅可以玩刺激好玩的遊樂設施增添感情，還可以觀賞六福村全新「紅鼻子馬戲」主題表演，看外國舞者表演高空特技，各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，絕對能成為難忘的情人節約會回憶。

🚩六福村情人節活動資訊站

活動時間：即日起到3/19 09:30-17:00

活動地點：六福村主題樂園 新竹縣關西鎮60號

活動價格：穿情侶裝1314元/2人，原價2398元，相當於約打55折。

▲即日起到3/19期間只要和另一半穿著「相同圖示」情侶衣（業者強調別穿素色T-SHIRT來喔）來六福村，入園立刻以1314浪漫價雙人入場，原價2398等於約砍55折。（圖／六福村提供）
▲即日起到3/19期間只要和另一半穿著「相同圖示」情侶衣（業者強調別穿素色T-SHIRT來喔）來六福村，入園立刻以1314浪漫價雙人入場，原價2398等於約砍55折。（圖／六福村提供）
▲攜伴入園不僅可以玩刺激好玩的遊樂設施增添感情，還可以觀賞六福村全新「紅鼻子馬戲」主題表演，看外國舞者表演高空特技。（圖／六福村提供）
▲攜伴入園不僅可以玩刺激好玩的遊樂設施增添感情，還可以觀賞六福村全新「紅鼻子馬戲」主題表演，看外國舞者表演高空特技。（圖／六福村提供）
❤麗寶樂園

你跟另一半喜歡LINE FRIENDS大明星嗎？那絕對不能錯過在熊大與兔兔的見證下浪漫過節的機會！麗寶樂園攜手超人氣IP最強CP檔熊大&兔兔助攻大家的愛情，首先在麗寶福容大飯店推出「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩大主題房，一進入房間牆壁上熊大用熱情愛心泡泡追求兔兔，這麼浪漫又可愛的場景，愛情想不升溫都難！

除了超萌告白房，麗寶福容更為愛侶們準備了LINE FRIENDS大禮包，除了能抽百萬名車外，加贈探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，歷時25分鐘，兩人坐在摩天輪上一起看山、賞風景，絕對能替你的約會浪漫加分！

🚩麗寶樂園情人節活動資訊站

活動時間：情人節檔期

活動地點：麗寶樂園度假區 台中市后里區福容路8號

活動價格：官網顯示熊大兔兔「愛的連線」、「浪漫滿屋」房各10998元

▲你跟另一半喜歡LINE FRIENDS大明星嗎？那絕對不能錯過在熊大與兔兔的見證下浪漫過節的機會！（圖／麗寶提供）
▲你跟另一半喜歡LINE FRIENDS大明星嗎？那絕對不能錯過在熊大與兔兔的見證下浪漫過節的機會！（圖／麗寶提供）
▲麗寶福容大飯店推出「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩大主題房。其中「愛的連線」主題房可以看到熊大與兔兔正在熱線ING！（圖／麗寶提供）
▲麗寶福容大飯店推出「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩大主題房。其中「愛的連線」主題房可以看到熊大與兔兔正在熱線ING！（圖／麗寶提供）
▲平日入住LINE好友主題房再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，歷時25分鐘，兩人坐在摩天輪上一起看山、賞風景，絕對能替你的約會浪漫加分！（圖／麗寶提供）
▲平日入住LINE好友主題房再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，歷時25分鐘，兩人坐在摩天輪上一起看山、賞風景，絕對能替你的約會浪漫加分！（圖／麗寶提供）

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