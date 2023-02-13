情人節去哪玩？遊樂園放閃瞎趴　義大穿情侶裝2人只要999

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別害羞！無論你是老夫老妻、兄弟姊妹，只要敢到義大世界入口天橋活動會場大膽親下去閃瞎全場，立刻有機會抽中義大世界購物廣場指定餐廳豪華雙人燭光晚餐，業者強調「馬上抽、馬上給」，玩完樂園立刻就能延續甜蜜氛圍，享受只屬於兩人的浪漫晚餐時光。
🚩義大世界情人節活動資訊站
活動時間：即日起到2/14 10:00-12:00
活動地點：義大遊樂世界入口天橋
額外加碼：2/14前穿情侶裝入園，雙人套票只要999元。
❤六福村主題樂園
不只西洋情人節，六福村陪你放閃到3/14白色情人節！即日起到3/19期間只要和另一半穿著「相同圖示」情侶衣（業者強調別穿素色T-SHIRT來喔），入園立刻以1314浪漫價雙人入場，原價2398等於約砍55折，相當划算！攜伴入園不僅可以玩刺激好玩的遊樂設施增添感情，還可以觀賞六福村全新「紅鼻子馬戲」主題表演，看外國舞者表演高空特技，各式平衡特技、柔軟技巧與雙人表演，絕對能成為難忘的情人節約會回憶。
🚩六福村情人節活動資訊站
活動時間：即日起到3/19 09:30-17:00
活動地點：六福村主題樂園 新竹縣關西鎮60號
活動價格：穿情侶裝1314元/2人，原價2398元，相當於約打55折。
❤麗寶樂園
你跟另一半喜歡LINE FRIENDS大明星嗎？那絕對不能錯過在熊大與兔兔的見證下浪漫過節的機會！麗寶樂園攜手超人氣IP最強CP檔熊大&兔兔助攻大家的愛情，首先在麗寶福容大飯店推出「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩大主題房，一進入房間牆壁上熊大用熱情愛心泡泡追求兔兔，這麼浪漫又可愛的場景，愛情想不升溫都難！
除了超萌告白房，麗寶福容更為愛侶們準備了LINE FRIENDS大禮包，除了能抽百萬名車外，加贈探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，歷時25分鐘，兩人坐在摩天輪上一起看山、賞風景，絕對能替你的約會浪漫加分！
🚩麗寶樂園情人節活動資訊站
活動時間：情人節檔期
活動地點：麗寶樂園度假區 台中市后里區福容路8號
活動價格：官網顯示熊大兔兔「愛的連線」、「浪漫滿屋」房各10998元