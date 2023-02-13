情人節感情加溫！這App三大功能助攻：避免奪命連環Call

由MixerBox團隊的台灣工程師研發出社交定位型App《冰友》，是近期內最紅的社交App，不到半年時間已經有超過300萬次的下載，目前在蘋果的App Store 已經累積超過6000份評分，目前維持在4.6顆星的高度評價。會讓網友好評推薦主要在於有3大許願功能成功推出且持續優化：包含精準定位、電量顯示以及停留時間。對於情侶、夫妻、好友、家人等，運用此App更能了解對方的狀況，減少不不要的誤會，同時也能成為默默守護的一款App。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在《冰友》推出初期，最多網友許願的功能中，「定位」便是其中之一，有人敲碗就加速該功能上線，2022年底開放使用，在情人節前夕再發公告，更新後即時定位會有10倍速度優化，點頭像不用傻乎乎的等，會馬上更新，更快且精準的定位更新，搭配日前還加入了「即時的移動速度」，對於另一半何時抵達更能精準掌握，不用奪命連環Call。另外，有些人一整天在外，手機電池可能無法提供一整天的使用量，正常情況下，手機沒電另一半是無法遠端得知電量狀況，在未知又情急之下可能會Call爆對方手機，當手機再充電可能一開機就有幾十、幾百通的未接通知，其實為了避免誤會，《冰友》加入「電量顯示」，透過App可以了解對方是不是因為沒電所以無法接聽電話，現在還加入了充電顯示的貼心功能。另為一個也被網友推爆的功能是「停留時間」顯示，當對方在約定的時間內遲遲沒有現身，同樣在冰友上可以顯示好友在該位置停留有多久時間，透過地圖上的車況，可以了解是因為塞車或是還在家裡沒起床，或是真的有狀況。▲除了具備即時定位功能，電量和停留時間都可一目瞭然。(圖／螢幕截圖)情人節想脫單？地表最強月老廟助攻：3步驟好姻緣馬上來LINE電腦版3功能優化 更新後「來電顯示」不霸佔螢幕劉亞仁用「牛奶針」是什麼？屬第4級管制藥 3重點報你知Google AI「Bard」有點掉漆！但翻譯將推5大更新有感進化