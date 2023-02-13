郭彥甫百坪豪宅像美術館！3.6萬人驚豔 卻被藍心湄狠虧
曾是偶像團體「2moro」的郭彥甫，淡出娛樂圈後轉型當畫家，作品頗獲好評，周杰倫也是收藏者，他昨（12）日曬出位於淡水新市鎮的百坪豪宅，大片流線型設計的落地窗，宛如美術館般充滿美感，讓網友相當驚豔，不過距離台北市區較為遙遠，被好友藍心湄狠虧「你家客廳到餐桌，跟我家到你家一樣遠」。
記者江芷稜/綜合報導
郭彥甫成為畫家後，經常出國展覽畫作，造訪知名收藏家，對於充滿設計感的廣闊豪宅相當羨慕，他在2020年喜獲麟兒後，賣掉原有40坪住家，改在淡水購置百坪豪宅作為創作工作室，昨曬出兒子站在客廳落地窗前的照片寫道：「就是想要為寬哥打造一個像家的美術館。」流線型的窗戶設計，將戶外遼闊美景盡收眼底，明亮採光灑進暖色系裝潢，讓豪宅充滿溫暖氛圍。
曾是體育生被人看衰，郭彥甫繪畫運動選手線條相當生動，作品吸引不少買家，特殊背景闖出一片天，他自豪表示：「小時候有些長輩會說運動小孩沒出息，成年後唱衰的長輩會說演藝圈走不久，成長中還是會聽說學藝術小孩沒出路，但小弟我就是用這些本領支撐我全家，只管真心真意，睡醒得繼續有夢。」這則貼文獲得3.6萬人按讚，星友們吳建恆、黃小柔、成語蕎都對豪宅美景折服，大讚「好美的風景」。