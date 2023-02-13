肺癌患者及早做基因檢測　精準治療助對症下藥

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世界癌症死亡第一名 肺癌早期診斷靠LDCT根據世界衛生組織2020年統計，世界死亡第一的癌症就是肺癌，一年有180萬人死於肺癌，也蟬連台灣十大癌症死因第一名18年。高尚志副院長指出，台灣肺癌人數雖然逐年上升，但確診發現是早期(0-IIIA期)的比例確有大幅提升，從103年的35%，提升至108年的49%，今年更已超過一半。
除了民眾的危機意識提高，開始重視健康檢查，高尚志副院長表示，許多小於1公分的肺癌腫瘤必須仰賴於低劑量斷層掃描(LDCT)才能找出，醫界不斷地積極推廣，而衛福部也於民國111年7月開始針對高危險族群提供兩年一次免費LDCT檢查。
早期肺癌仍可開刀 須留意術後復發轉移率高肺癌可分成兩大類，根據台灣癌症登記年報，非小細胞肺癌約占93%和小細胞肺癌約占7%。在非小細胞肺癌中，又以肺腺癌為主，約占70~75%。第0至III A期的早期肺腺癌，轉移侷限於周邊器官，基本上都還能開刀，但若等到有症狀時才就醫，通常已轉移至遠端其他處，如鳳飛飛聲音沙啞就醫，檢查已是晚期無法開刀，治療選擇就少很多。
早期肺癌治療方式以開刀為主，存活率較高，再搭配其他治療如放療、標靶治療、免疫治療作為輔助治療。然而，高尚志副院長指出，肺癌復發機率自第I 期之後就超過30%，第III期五年內復發率更是高達76%，且非常容易轉移，因此早期肺癌除了盡可能切除腫瘤、延長存活之外，另一治療目的就是要避免復發。
精準治療降低復發風險 追求肺癌治癒可能性高尚志副院長分享，化療作為術後輔助治療已經行之有年，但效果有限，且有些副作用讓病患難以忍受，即使做完全部療程，仍有復發風險；然而現今技術進步，針對基因突變者，如EGFR基因突變，就可考慮標靶藥物治療。術後化療，並加上標靶，已有研究證實可降低復發風險，可說是早期肺癌治療新突破。
高尚志副院長提到，國內外文獻都發現，EGFR突變者若未以標靶治療對症下藥，很容易復發，且特別容易造成腦轉移。因此肺腺癌患者都建議進行基因檢查，便可以針對EGFR突變早期患者進行標靶輔助治療，而標靶用藥仍須注意皮膚、腸胃等副作用。
目前基因檢測技術可找出9種突變基因，台灣人肺癌當中最常見的肺腺癌，大約51~55%為EGFR基因突變，其他如ALK、MET等基因，也已有多種標靶藥物可做為選項。高尚志副院長指出，標靶藥物自十多年前開始慢慢發展，從第一代發展至第三代，健保在資源有限的情況下有條件給付，比起過往已進步許多。他特別強調，無論術後是否曾使用過化學療法，接受精準治療作為輔助療法，能降低疾病復發風險、延長無疾病存活期、追求肺癌治癒可能性。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56672
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