美通膨數據公布前夕 新台幣早盤貶破30.2元、重貶逾1角
美國最新通膨數據公布前夕，美元指數走揚，美股漲跌互見，台北股、匯市今（13）日早盤則同步走跌，新台幣兌美元並貶破了30.2元，一度來到30.254元，重貶1.18角，目前在30.245元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
由於過去1周多位美國聯準會（Fed）官員接連表態持續升息，以壓制通膨的立場，引市場對強化升息的擔憂，市場甚至預估3月及5月利率會議將再各升息1碼，之後維持利率不變，直到年底或明年初才會降息，這樣的預期不僅壓抑股市，市場也將焦點聚集在明日公布的美國1月消費者物價指數（CPI）數據上，美元指數亦走揚來到103.7附近。
亞洲主要貨幣兌美元今日早盤則表現疲弱，其中韓元貶至1273.20兌1美元，日圓兌美元亦來到131.83價位，人民幣中間價亦貶值來到6.8151兌1美元，離岸人民幣兌美元也貶至6.8377價位。
至於新台幣兌美元在連續7個交易日收貶後，今日早盤也開低走低，以30.19元、貶值5.4分開出，在亞幣兌美元走弱及台股一度跌逾百點之下，新台幣進一步貶破30.2元，並下探30.254元，貶值了1.18角，目前在30.245元震盪整理。