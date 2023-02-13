本土社團拒合辦228紀念會！蔣萬安：坦然面對、用心傾聽
台北市長蔣萬安即將舉辦就任市長後首場228紀念活動，不過，本土團體台灣國家聯盟率先開第一槍，宣布拒絕與北市府合辦228紀念活動，並直言其因就是「市長是蔣萬安」。對此，蔣萬安今（13）日回應表示，他一直關心此議題，也會持續用心傾聽受難家屬心聲、坦然面對，市政層面能夠做的絕不迴避。
記者呂炯昌／台北報導
「獨派團體」台灣國家聯盟自2014年柯文哲就任台北市長後，開始與台北市政府、台北市二二八協會合辦228紀念活動。2021年台北市政府舉行的228事件第74週年紀念活動，曾因市府擬邀請前總統馬英九出席致詞一事，引發受難者家屬團體不滿，最後，協辦的台灣國家聯盟則發出聲明退出活動。隨著蔣家後代成為台北市長，台灣國家聯盟主任李邦孚今日表示，絕不與蔣萬安合辦紀念活動，且多數受害家屬也無法容忍與加害者後代同台，將在自由廣場另外舉辦紀念活動。
蔣萬安今日上午前往松山國小視察校園開學日，蔣萬安受訪時表示，228一直是自己非常關切的議題，上個星期也在文化局安排下與幾名受難者家屬見面、傾聽想法及心聲，過程非常平和，後續也會再請文化局安排相關行程，持續用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層面上能做的，絕不迴避。
媒體追問蔣家後人的身份會不會成為枷鎖、是否要跟家屬道歉？蔣萬安表示，這部分他用心傾聽，家屬們有很多想法、意見，儘可能在市政層次做的，市府都不會迴避。
北市議員苗博雅認為，蔣萬安面對228的第一步應是先移除公共場域的威權象徵；對此，蔣萬安表示，將由教育局請各學校根據自身規劃與需求來處理。