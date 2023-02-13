別被陽光騙了！午後鋒面及冷氣團南下 北部入夜驟降10度
今（13）日上半天各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，全台高溫都來到攝氏25度以上，感受上相當溫暖還稍微偏熱一些，但別被太陽騙了，今日午後鋒面通過，北部及東半部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，且後方伴隨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，入夜後北台灣氣溫也會一路下滑。中央氣象局預估，比較明顯感受到轉冷要等到明（14）日，中部以北及東半部地區天氣偏冷，北台灣最低溫降到攝氏12度，沿海空曠地區可能只有攝氏10度左右，跟今日白天高溫相較氣溫大降攝氏10度以上，尤其受到降雨及雲量偏多影響，北部地區明日高溫也只有攝氏15到16度，整天都明顯濕冷，提醒民眾務必要做好防寒準備，留意天氣變化。
記者張勵德/綜合報導
氣象局預報員葉致均指出，今日下半天北部及東半部地區率先轉為有短暫陣雨的天氣，民眾午後出門記得要攜帶雨具。明後兩天（2/14~2/15）由於華南雲雨區東移帶來較多的中層水氣，降雨情況會變得更明顯，包括中部以北、東半部地區及恆春半島都有局部短暫雨，其他地區為多雲。要等到週四（2/16）起水氣才會逐漸減少，迎風面降雨情況緩和，僅剩東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。預期下半週各地大多恢復晴朗的好天氣。
至於氣溫方面，這波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預計從明日一路影響到週四，尤其週三、週四清晨氣溫最低，北部地區低溫僅攝氏12度左右，沿海空曠地區最低溫約攝氏10度，中南部及花東地區低溫約攝氏12到16度。至於白天高溫部分，北台灣受到降雨及雲量偏多影響，週四之前高溫僅攝氏14到19度，整天都明顯偏冷；中部及花東地區高溫約攝氏21到24度，南部地區高溫約攝氏24到26度，日夜溫差較大，請早出晚歸要注意保暖。
氣象局預估，這波冷氣團影響預計週四起慢慢回溫，週五（2/17）白天冷氣團減弱各地氣溫明顯回暖，但早晚仍然偏冷，北部、東部地區高溫回到攝氏23度，中南部地區高溫約攝氏24到27度，週五到下週日（2/19）各地大多恢復多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫雨。