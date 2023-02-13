多囊腎遺傳率高達5成、患者恐中年就洗腎　今有藥物可精準控制

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自體顯性多囊性腎臟病又稱多囊腎，患者腎臟異常增生囊腫（俗稱水泡），以平均每年5%的速度增生，造成腹部不適，甚至壓破水泡引發血尿、劇痛、血壓下降、尿路感染、尿酸、腎結石等症狀。
這些囊腫就像是健康小偷，患者出生時可能就已有囊腫，但早期太小難以察覺，等到囊腫快速增長，逐漸取代正常的腎臟與血管組織，導致腎臟體積越變越大，嚴重時恐膨脹為正常的20倍，彷彿一顆橄欖球！當腎臟內血管不斷減少，腎功能就會逐漸衰退，一旦腎功能低於15 mL/min/1.73m2，就必須開始洗腎或腎臟移植。
多囊腎遺傳率高達50% 當心併發心腦血管疾病
根據統計，洗腎者有5至10%的機率患有多囊腎，且多囊腎不只衝擊腎功能，還會引起全身併發症，若未及時控制，將有5至10%的機率發生腦出血。
林志慶說明，多囊腎的高風險族群包括高血壓患者、有家族病史者與腹部異常肥大者。尤其多囊腎的遺傳機率高達一半，家中若有多囊腎患者，建議親戚們提早進行檢查，避免囊腫增生到血管與腦部，造成心腦血管疾病、甚至癱瘓的話就非常嚴重了。
「壓、痛、血、染、石」 注意五大徵兆高風險
林志慶進一步說明，多囊腎的五大徵兆「壓、痛、血、染、石」，也就是高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等症狀。若不及早治療，腎功能將持續衰退，可能40、50幾歲就要洗腎過下半輩子。
及早檢測治療搭配服藥 健保給付延緩洗腎年齡
以往多囊腎治療選擇少，發病初期普遍透過少鹽、少蛋白、多喝水等飲食控制，以延緩病程；後期再進行洗腎、腎臟移植等治療。然而，洗腎及換腎手術雖可恢復患者身體機能，但衍伸的時間成本或移植手術後的排斥反應，容易衝擊患者與家屬的生活；加上「壓、痛、血、染、石」症狀，也讓患者苦不堪言。
林志慶表示，當患者聽到自己確診多囊腫要洗腎時，多數會感到人生絕望，但「洗腎不是走到人生的終點。」現今治療方式包括血液透析、腹膜透析與腎臟移植，更有可抑制多囊腎致病機轉的口服藥物，可以延緩腎功能衰退，且越早使用控制效果更佳。至於治療費用的部分，目前健保有條件給付，只要符合條件均可服用。鼓勵民眾及早治療，免於擔心遺傳而不敢成家。
此外，由於多囊腎患者失去濃縮尿液的能力，林志慶也呼籲患者多攝取水分，除了心臟衰竭、全身水腫、洗腎等特殊族群外，每日喝水量至少維持「當日氣溫加10再乘以體重」，例如患者50公斤，當天氣溫28度，就是（28＋10）x50＝1900c.c.，甚至多喝20%都沒問題，有助於患者不會因為脫水、腹瀉，造成腎功能繼續衰退。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55761
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