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賽珍珠基金會辦新春圍爐　吳鳳到場支持

▲「童心協力之新移民子女表揚暨新春圍爐餐會」活動現場。（圖／賽珍珠基金會）
▲「童心協力之新移民子女表揚暨新春圍爐餐會」活動現場。（圖／賽珍珠基金會）

記者賴正琳／綜合報導

財團法人台北市賽珍珠基金會（以下簡稱該會）於11日舉辦「童心協力之新移民子女表揚暨新春圍爐餐會」，該餐會由2023「童心協力之經濟弱勢新移民新春圍爐活動」募得款所舉辦，將對2022年度表現優異的新二代進行表揚，同時邀請其家人一同圍爐餐聚，並代表該會200戶、400名新移民子女接受各界愛心捐贈的助學紅包、圍爐餐費。這次活動的愛心大使，來自土耳其的吳鳳先生，同時也是第一位拿下金鐘獎的新移民到場，陪孩子們一起歡慶新春。

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該會自2006年起，舉辦「童心協力之經濟弱勢新移民家庭新春圍爐活動」，替所有扶助家庭籌募圍爐餐費、助學紅包及助學服務經費，除了為他們籌得善款，也希望賽珍珠的孩子們也可以和其他孩子一樣享受到春節的喜悅。這幾年因疫情關係，只能以餐券的方式取代大型實體圍爐，讓家庭們自行前往餐廳用餐或外帶菜餚的方式進行圍爐。

今年因疫況趨緩，因應賽珍珠家庭的期盼，除了照舊發放餐券，也同時辦理小型圍爐餐會，表揚2022年表現優異的孩子，讓各界捐助善款的愛心人士見證他們的成長。餐會期間，新移民代表筱蓮女士與優秀兒童代表芳芳上台與大家分享自己的生活故事。芳芳連續四年獲得該會獎學金，她也上台分享自己的學習歷程，希望藉由真實的分享，鼓舞其他孩子一起在學業上取得良好的表現。

第四次擔任該會愛心大使的吳鳳，依舊用行動支持公益，當天不只現身出席這場新春圍爐餐會，還帶來了土耳其葡萄汁贈送給賽珍珠基金會家庭。吳鳳表示土耳其大地震讓人省思人世間的事情變化太快，所以要學會珍惜眼前的幸福、平安。也特別鼓勵在場孩子：「要珍惜現在所擁有的一切，然後要好好努力，將來自立之後，也做一位有愛的人並回饋社會，這樣就是把大家今天所得到的愛做了最好的延續，台灣社會也會因為這份愛的延續，變得更好、更健康。」

該會盧國城董事長表示，孩子們雖然家庭經濟狀況不理想，但依舊非常自律自強，不只乖巧懂事，在學習上也是相當認真，希望可以憑靠自己的努力改善生活。透過公開表揚，給予孩子正向肯定和信心，盼大眾能加入關懷經濟弱勢新移民子女及其家庭的行列，成為他們脫貧自立的最佳助力。

▲吳鳳與在場所有貴賓合照，祝福孩子兔來運轉、前兔似錦。（圖／賽珍珠基金會）
▲吳鳳與在場所有貴賓合照，祝福孩子兔來運轉、前兔似錦。（圖／賽珍珠基金會）

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