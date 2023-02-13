賽珍珠基金會辦新春圍爐　吳鳳到場支持

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今年因疫況趨緩，因應賽珍珠家庭的期盼，除了照舊發放餐券，也同時辦理小型圍爐餐會，表揚2022年表現優異的孩子，讓各界捐助善款的愛心人士見證他們的成長。餐會期間，新移民代表筱蓮女士與優秀兒童代表芳芳上台與大家分享自己的生活故事。芳芳連續四年獲得該會獎學金，她也上台分享自己的學習歷程，希望藉由真實的分享，鼓舞其他孩子一起在學業上取得良好的表現。
第四次擔任該會愛心大使的吳鳳，依舊用行動支持公益，當天不只現身出席這場新春圍爐餐會，還帶來了土耳其葡萄汁贈送給賽珍珠基金會家庭。吳鳳表示土耳其大地震讓人省思人世間的事情變化太快，所以要學會珍惜眼前的幸福、平安。也特別鼓勵在場孩子：「要珍惜現在所擁有的一切，然後要好好努力，將來自立之後，也做一位有愛的人並回饋社會，這樣就是把大家今天所得到的愛做了最好的延續，台灣社會也會因為這份愛的延續，變得更好、更健康。」
該會盧國城董事長表示，孩子們雖然家庭經濟狀況不理想，但依舊非常自律自強，不只乖巧懂事，在學習上也是相當認真，希望可以憑靠自己的努力改善生活。透過公開表揚，給予孩子正向肯定和信心，盼大眾能加入關懷經濟弱勢新移民子女及其家庭的行列，成為他們脫貧自立的最佳助力。