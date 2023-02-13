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台電強調不分能源結構　各國電業均有虧損與調漲電價壓力

▲台電今（13）日強調，去（2022）年受到烏俄戰爭影響，國際燃料價格暴漲，不分能源結構與發電占比，各國電業均面臨虧損與調漲電價的壓力。（圖／NOWnews資料照）
▲台電今（13）日強調，去（2022）年受到烏俄戰爭影響，國際燃料價格暴漲，不分能源結構與發電占比，各國電業均面臨虧損與調漲電價的壓力。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台電兩年預估累計虧損將破5400億元，近日外傳4月電價喊漲，台電今（13）日強調，去（2022）年受到烏俄戰爭影響，國際燃料價格暴漲，不分能源結構與發電占比，各國電業均面臨虧損與調漲電價的壓力，例如同樣是國營電業、且核電佔比更高的韓國，其電價調漲的幅度和虧損的金額，均大於台電，顯示外界有部分意見直指「核電依除役年限退場造成台電虧損擴大」，與事實不符，今年一月份各項燃料價格變動極大，審議會綜合考量能源未來走勢、社會及民生影響後做出決定。

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台電前年燃料成本約2924億元，去年因烏俄戰爭爆發，台電燃料成本翻倍暴增為6163億元，公司全年虧損達2675億元，預估累計虧損超過5400億元。然而，台電一再重申，類似因國際燃料價格大漲致電業虧損，已然成為全球性現象，台電並非特例，包括法國、日本與韓國等使用核電的國家也是如此。

其中，韓國與台灣均設國營電業，韓國電力公司去年虧損折合台幣超過7千億，遠大於台電。顯示外界有部分意見直指「核電依除役年限退場造成台電虧損擴大」，與事實不符。

台電進一步說明，國際上多採取調漲電價等手斷，來應對燃料成本上漲，舉凡歐、美、日、韓等國皆已調漲電價，2021年起累積調幅最高達7成。韓國去年調漲電價，民生電價較2020年調漲2成，工業調漲2成7。截至去年底，韓國民生電價每度3.15元，工業電價每度3.04元。今年第一季再調漲，調漲後民生每度3.76元，工業每度3.84元，與台灣現行電價民生每度2.69元，工業每度2.76元，高出超過3成5。

台電補充，韓國截至2021年，核電占整體發電量的比例為27.4%，高於台灣，但其虧損與電價調漲幅度也高於台灣，「證明能源結構及發電配比，與電業虧損及電價調整並沒有直接關係。」

此外，「再生能源躉購機制」是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有，部分意見主張躉購機制造成台電虧損是錯誤歸因。

台電強調，電價無法完全反映成本，是由於電價調漲會直接影響民生與物價，而在這波國際燃料價格漲勢中，台電在第一線扮演「消波塊」的角色，為國家擋住輸入性通膨的「海嘯」，去年是透過調漲部分產業及少數高用電量民生用戶電價，以及增資台電挹注電力建設等綜合性方式，幫助台電在艱困財務中前行。

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