暗黑還是榮耀？ChatGPT夯　專家提生成式AI的2挑戰3風險

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即使ChatGPT快速導入了新的訂閱模式，但許多付費使用者，目前仍常遇到服務滿載的卡頓狀況。謝昀澤認為，「答案有感的機器人，會取代只是歷史讀稿的機器人」、「反應快速的機器人，會取代頁面自轉圈圈的機器人」，但是如何判斷答案是「正確」且「適用」的機器人，將會是使用者的最大挑戰。
謝昀澤分析，各大廠生成式人工智慧大對決的後續觀察重點，除了在採用訂閱營利或廣告營利？如何以API創造生態圈？如何與瀏覽器或辦公室軟體整合？等「商業模式」比拚外，誰能持續稱霸AI進化世界的關鍵，還是在有沒有足夠的AI「科技治理」能力上。而影響未來生成式AI風險，需要被嚴格治理的「暗黑情境」，包含「更迷離的深假（Deepfake）」、「更智慧的駭客」及「更暴露的使用者隱私」等危機。
以「深假技術」為例，目前已經可以做到，使用甲的臉孔，搭配乙的身材與動作，自然的用丙的嘴型說出的變造的內容。然而，生成式AI技術大躍進，就像是雙面刃，如果駭客或是犯罪組織使用相同的技術，將會造成重大的損失。
他舉例，駭客用ChatGPT針對不同企業，產生數萬封釣魚郵件後，再運用偽造聲紋假冒財務長致電財務人員進行匯款；或駭客用生成式AI的強大分析與歸納功能，找出藏於企業內部未曾發現的弱點，藉此進行網路進階攻擊或機密竊取。同時，因為生成式AI也具備程式撰寫的優異能力，惡意程式開發門檻將大幅降低，連不會寫程式的人都可能當駭客等危機。
雖然各AI系統都訂有使用規則與迴避有害內容的功能，但目前還是有許多控管措施的漏洞，都可能被有心人士繞過。安侯企業管理公司執行副總經理林大馗預測，如果生成式AI連動既有的深假技術威脅，可能導致風險加乘，未來AI所創造的假文章、假程式、假郵件、假影片將大量湧現且難以識別，進而影響到生成式AI的正確性。企業資安除了標配防火牆與防毒軟體外，可能還需透過「人工加工人智慧」的打假工具及內容確認工程師等協作，才能有效降低AI所帶來的資安風險。
林大馗建議，在新興的風險治理工具尚未成熟前，一般企業成可建立「智慧型主動式」的防護能量，例如在公開影片中添加專屬的雜湊值或安全憑證，或利用深假技術尚未能完整學習受複製對象側面的技術缺陷，於視訊會議中請客戶往左或右轉頭90度並維持一小段時間等。如果是深假影片，可能會有人臉閃爍的情況，這除確保來源的真實性並防止駭客暗中蒐集與惡意竄改，更可避免駭客用以對其他消費者進行欺詐。
此外，也可擴大運用「MFA多因子認證」讓消費者透過2種以上的認證機制，才能取得授權，如再搭配實體安全金鑰等控制技術與避免單一持有設備（像是手機）取得所有認證資訊等方式，應可有效降低「深假技術」與「更智慧的駭客」帶來的威脅。
為了降低駭客攻擊的的風險及提升使用者隱私安全性，企業亦可參考零信任（Zero Trust）資訊架構，避免以一次驗證後即可長時間與完全取用所有服務的傳統做法，改採依據不同的服務風險等級、搭配多次且不同方式驗證，降低單一識別方法失效的災損程度，確保適當與匹配的風險控管。
針對「深假進化」危機，林大馗也提醒網路使用者，開始要建立「眼見不為憑」的警覺，一般民眾必須理解，過去習慣的「有圖有真相」有可能會變成「看片都上當」。網路收到影片時，應該先收起對主題、內容的好奇心、也要杜絕「先睹為快」的心態、更要盡量避免「呷好道相報」的習慣，除了選擇安全可靠的科技應用廠商或服務外，更應該避免於網路、社群媒體上過度揭露個人資料，對個人行動裝置的防護認知也要強化。