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孩子吃不到蛋！盧秀燕將以中央超徵稅額挹注食材經費

▲台中市長盧秀燕一早視察國小開學情形。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
▲台中市長盧秀燕一早視察國小開學情形。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）

記者顏幸如／台中報導

萬物飆漲，許多家長擔心小孩在學校連蛋都吃不起，台中市長盧秀燕表示，市府去年就調整食材經費，最近中央特別給地方的一筆超徵稅額，部份將用於增加學校食材經費，「再窮也不能窮到孩子們的肚子」。對於中央的口罩開放政策，她表示支持，也預告不排除因地制宜、必要時授權學校收緊管制。

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▲台中市長盧秀燕表示，市府去年就調整食材經費，「再窮也不能窮到孩子們的肚子」。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
▲台中市長盧秀燕表示，市府去年就調整食材經費，「再窮也不能窮到孩子們的肚子」。（圖／台中市政府提供，2023.02.13）
今天（13日）是國中小開學日，台中市長盧秀燕一早視察南區樹德國小，有媒體詢問近日蛋價飆漲，許多家長擔心校園午餐吃不到蛋，盧秀燕表示不只是蛋，各種食材都在漲價，市府去年就已調整過食材經費。

盧秀燕說，這次中央特別給地方的一筆超徵稅額，除了讓25所學校整建禮堂，還包括為原台中縣22所學校增加食材經費，她強調「再窮也不能窮到孩子們的肚子、再窮也不能疏忽孩子們的營養，希望讓孩子們吃得好、也吃得飽。」

對於中央的口罩開放政策，盧秀燕說，她支持衛福部採取漸進式標準，20日先進行全國性開放，但有的孩子年紀小、抵抗力不夠，且上學群聚，校園應該更慎重，衛福部延後兩星期開放校園，就是在觀察全國脫口罩以後的發展情形，若實施狀況良好穩定，對疫情沒太大妨害，3月6日即可進一步跟進。

▲衛福部延後二星期開放校園脫口罩，盧秀燕表示支持，認為本應更慎重。 （圖／台中市政府提供，2023.02.13）
▲衛福部延後兩星期開放校園脫口罩，盧秀燕表示支持，認為有些孩子年紀小，本應更慎重。 （圖／台中市政府提供，2023.02.13）
盧秀燕也提醒，3月6日開放校園脫口罩只是暫定，要看效果好不好、對疫情有沒有影響。台中市不排除因地制宜，由各校依據狀況做調整，若校園染疫、流感嚴重，就會授權學校收緊規定，一切以保護校園及師生健康為最高原則。

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