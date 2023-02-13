高民調支持參選2024 侯友宜：市政建設擺第一、全力以赴
新北市長侯友宜今（13）日上午一早前往板橋中山國小視察老舊校舍改建工程，並了解學校師生開學狀況。對於媒體仍緊追侯友宜在最新公布的民調報告中有7成4的施政滿意度、其中6成支持參選2024總統大選話題，侯友宜受訪時仍然不鬆口及正面回答問題，僅表示謝謝大家給的加油跟打氣，最主要建設現在如火如荼的在進行當中，會把新北市的市政建設擺在第一個位置上面，全力以赴。
記者吳嘉億／新北報導
至於聯營兩位雲林縣議長沈宗隆跟屏東議長周典論都表態支持國民黨主席朱立倫參選2024總統大選，以及外傳朱立倫也在等待侯友宜表態，對此侯友宜在面對媒體記者追問時，依舊避談相關話題與競選時程規劃，僅表示在這塊土地成長的人，每一個人關心台灣的進步，相信這是大家共同的心願，所以面對國家的發展，每一個人都可以同心齊力守護國家，也積極的讓國家會更好，所以大家不分你我、攜手面對，好好的做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮。
另外對於朱立倫喊說要「選對的人」，侯友宜受訪時還是重申自己工作了43年，只有一個心願，「把握當下、努力做好該盡的責任」，大家一起面對所有的挑戰，只要都是同心，願意為國家多做事，絕對是一個好事；強調所以好好的把事情做好，然後讓新北市能夠朝2030願景大幅邁進，這是大家齊心齊力，能夠努力最主要的方向。