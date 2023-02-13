長庚達文西手術突破萬例！　運用APP分析手術盼持續進步、改善品質

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長庚成立訓練中心 積極投入培訓發展2006年林口長庚醫院先行引進第一台達文西機器手臂，而後高雄、基隆、嘉義等長庚醫療體系醫院也陸續引進，長庚更在2020年簽署合作備忘錄，成立達文西手術訓練中心，協助所有有意投入達文西手術醫療服務的醫療人員進行訓練。
嘉義長庚醫院黃文詩副院長表示，國際級的醫護訓練中心的建置，是長庚醫療體系接下來的發展重點，不單是培育國內的醫師，也歡迎國外醫師來台灣交流。
基隆長庚醫院外科部黃挺碩部主任也提到，2023年計畫在林口院區，成立台灣北部地區最新的微創手術訓練中心，建置最新的多功能會議設備，提供最優質的環境，讓台灣的訓練中心能與世界一流的醫療訓練中心同步。
達文西手術運用廣泛 長庚手術執行破萬例達文西機械手臂能協助醫師執行許多複雜的手術，也突破了許多傳統手術的限制，讓病患獲得更好的治療成果。手術領域除了運用在大腸直腸外科，也運用在泌尿外科、耳鼻喉科、婦產科、心臟外科和胸腔外科等。
長庚全面發展多種科別微創手術的應用，造福更多病患，並於2月9日發表萬例機器手臂手術成果。長庚決策委員會名譽主委陳昱瑞表示，這意味著長庚醫療團隊的突破與創新，也期許長庚醫療團隊能成為台灣機器手臂手術全方面發展的重要引領者。
長庚醫療體系機器人手術委員會召集人暨林口長庚醫院吳俊德副院長也表示，這個里程碑代表了長庚醫療體系在外科手術發展過程中，與時俱進並持續追求改善、再改善，未來希望能持續提供病患醫療服務、回饋社會。
APP紀錄分析手術過程 盼持續進步、改善長庚體系也利用APP紀錄醫師執行手術的時間、使用的器械等，與全台醫師進行比較。劉忠一醫師指出，透過APP分析比較後，可了解落差、改善空間，幫助醫師手術執行，讓技術、品質持續更新、進步，也讓病患獲得更好的醫療品質。
高雄長庚醫院泌尿外科王弘仁主任也表示，數位醫療環境的發展是許多醫院目前發展的重點之一，長庚醫院也同步規劃引進數位分析系統，讓醫師了解藉由每台手術執刀的步驟，來分析調整手術技術，讓未來每一例手術都可以持續帶給病人更好的治療。
達文西手術突破許多傳統手術的限制，日前，健保署宣布17項達文西手術費納入健保給付，未來在大腸直腸外科、一般外科、胸腔外科等手術，民眾又多了一種術式的選擇。
新北市立土城醫院外科部游明晉部主任表示，科技可以為醫療帶來正向的改變，機器手臂手術對外科醫療是愈來愈重要的幫手，能夠提供病患更優質的手術品質與治療成果，而這也是未來長庚的期待與目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56754
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