會是外星人？不明飛行物頻傳　五角大廈：未排除任何可能

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美國空軍將領范賀瑞克（Glen VanHerck）表示，他們仍然不確定後面的3個物體是如何在高空維持移動的，也不清楚它們的推進系統：「我們稱它們為物體，而不是氣球，是有原因的。」與稍早的中國間諜氣球不同，這3個氣球被射下時的大小、速度都差不多，被擊落的原因之一是威脅到民用航空安全。
隨著五角大廈更加密切的審查美國領空，當局不排除未來幾天還會有更多擊落事件發生。對於尚未收集到殘骸得以調查的飛行物，白宮暫時拒絕將它們明確定性為「氣球」。美國國家安全委員會發言人並透露，最新被擊落的物體與上週末在南卡羅萊納州海岸被擊落的中國間諜氣球並不「十分相似」。
有關外星生命的揣測並非空穴來風，因為美國國家情報總監（Director of National Intelligence，DNI）辦公室上個月曾公布1份年度報告，聲稱自2021年3月以來，收到逾350起不明飛行物（UFO）的目擊事件通報，其中有半數「不明空中現象」（Unidentified Aerial Phenomena，UAP）迄今仍無法解釋。
不過也有消息人士指出，北美航太防衛司令部（NORAD）近日之所以偵測到更多「不明物體」，也有可能是因偵測參數做出調整，因此在特定高度以上飛行的慢速飛行目標才會更易被發現。過去NORAD為了排除大量與監測目標無關的資訊，只會優先偵測在特定高度以下的快速移動目標，例如飛機與飛彈等，過濾掉「緩慢移動物體」的特定條件。